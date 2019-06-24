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HDP'den ilk yorum: Tek adam rejimi çökmüştür

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İstanbul seçimleriyle ilgili ilk sonuçları değerlendiren HDP Vekili Garo Paylan şöyle konuştu: Şu anda tek adam rejimi çökmüştür. Bu çöküntü üzerinden tamire çalışmaya başlamalıyız.
HDP'den ilk yorum: Tek adam rejimi çökmüştür

İstanbul seçimleriyle ilgili ilk sonuçları değerlendiren HDP Vekili Garo Paylan şöyle konuştu: Şu anda tek adam rejimi çökmüştür. Bu çöküntü üzerinden tamire çalışmaya başlamalıyız.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan, İstanbul'da tekrarlanan seçimlerle ilgili ilk sonuçları değerlendirdi.

HDP seçmeni üzerinden yapılan spekülasyonları hatırlatan Paylan şunları söyledi:

 

"HDP seçmeni bir öncekinden çok daha kararlı bir şekilde sandığa gitti. Şu an itibarıyla tek adam rejimi çöktü, bu seçimin en önemli sonucu budur.

"Çoğulcu bir demokrasi için şimdi hep beraber elleri kolları sıvamalıyız ve hemen yarın kazanan ya da kaybeden diye bakmadan demokrasi için hep beraber mücadeleye devam etmeliyiz.

"HDP seçmeni üzerinden pekçok spekülasyon yapıldı. Artık HDP'li, CHP'li, AKP'li, İyi Partili meselesini bir kenara bırakalım. Türkiye'de tek adam rejimi çökmüştür. Bu çöküntü üzerinden tekrar demokrasiyi tamir etmeliyiz. Kürt, Türk, Ermeni demeden bütün Türkiyeliler için hep birlikte yarından başlayarak bütün siyasetçiler olarak çalışmalıyız."

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