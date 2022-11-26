Hırsızlık Yapan Gençler Teminatla Serbest Bırakıldı!

Lefkoşa ve civarındaki birçok marketten hırsızlık yaptıkları tespit edilen zanlılar M.R, A.D ve A.U.G teminata bağlandı.

Lefkoşa ve civarındaki birçok marketten hırsızlık yaptıkları tespit edilen zanlılar M.R, A.D ve A.U.G tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, huzurda bulunan zanlılar M.R, A.D ve A.U.G'nin "Sirkat" suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 13 Kasım 2022 tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Kiler-4 süpermarket, Gold Mar Market, İrmar Süpermarket ve Dima Süpermarket'e giren M.R, A.D ve A.U.G'nin, bahse konu marketlerin içerisinde satışa sunulan ve toplam değerleri 9 bin 700 Türk Lirası olan gıda ve kozmetik ürünlerini sirkat ettiklerini belirtti.

Polis, ayrıca zanlıların 13 Kasım 2022 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü süpermarket içerisinde satışa sunulan toplam değerleri 5 bin 195,11 TL olan kozmetik ve gıda ürünlerini ödeme yapmadan market dışarısına çıkararak sirkat ettiklerini söyledi.

Can, adı edilenlerin kullanımında bulunan MV 841 plakalı Nissan marka araç içerisinde yapılan kontrolde 5 koli gıda ve kozmetik ürünleri tespit edilip emare olarak alınmış ve adı edilenler suçüstü hali gereği tutuklandığını aktardı.

Polis, zanlıların 14 Kasım 2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk temin edildiğini ifade etti.

Polis, zanlıların 17 Kasım 2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde soruşturma maksatlı 8 gün ek tutukluluk temin edildiğini söyledi.

Can, aynı gün mahkeme emri ile zanlıların ikametgâhlarında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanılmadığını kaydetti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, M.R'nin KKTC vatandaşı olduğunu, A.D ve A.U.G'nin T.C. vatandaşı olup, ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirtip, zanlıların ileride davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Can, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyleyip, zanlıların davaları sonuçlanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların yurtdışına çıkışlarını yasaklayıp, 30’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları ve haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.