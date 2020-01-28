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Hollanda'da Müslümanlar mezarlık yapmak için bağış topluyor

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Hollanda'daki Müslümalar Avrupa'daki en büyük Müslüman mezarlıklarından birini yapmak için bağış topluyor. Mezarlığın kapasitesinin bin 700 olacağı bildiriliyor.
Hollanda'da Müslümanlar mezarlık yapmak için bağış topluyor

Öldüğünde bulundukları ülkede gömülmek isteyen Müslümanların sayısı giderek artıyor. Hollanda'daki Müslümanlar da Avrupa'daki en büyük Müslüman mezarlıklarından birini yapmak için bağış topluyor.

Bin 700 cenazenin defnedilebileceği mezarlığın Groningen yakınlarında olacağı bildiriliyor. Hollanda basınında yer alan habere göre proje, açılımı Hollanda'daki Özel Müslüman Mezarlığı olan Bibin Vakfı tarafından organize ediliyor.

Bibin Vakfı Başkanı Hamed Amrino giderek daha fazla sayıda Müslüman'ın Hollanda'da gömülmek istediğini söyleyerek "Hollanda bizim evimiz" dedi.

Hollanda Mezarlıklar Birliği Sözcüsü Wim van Midwoud giderek daha fazla Müslüman mezarlığı ihtiyacı doğduğunu belirterek, "Burada doğan jenerasyonlar var ve kendilerini Hollandalı hissediyorlar. Bu da, burada gömülme arzusunu arttırıyor" şeklinde konuştu.

Bibin Vakfı'nın şimdiye kadar 410 bin euro bağış topladığı bildirildi. Vakıf kaynağı saptanamayacağı için yurt dışından bağış kabul etmiyor. Hollanda'da 850 bin Müslüman yaşıyor.

Hollanda'da mezar hakkı 10 ila 30 yıl arasında veriliyor. Hollanda basını, süre sınırı olmayan mezarlar için ise 8 bin euro civarında bir ücret alındığını bildiriyor. Bibin Vakfı Başkanı Amrino Müslümanlar için bu ücretin en fazla 3 bin euro olacağını kaydetti.

Almanya'da da giderek daha fazla sayıda Müslüman Almanya'da gömülmek istiyor. Wuppertal kentinde yönetimi de Müslümanlara ait olan bir Müslüman mezarlığının kurulması için çalışmalar yürütülüyor. Almanya'da kiliseler tarafından idare edilen bazı mezarlıklarda Müslümanlar için özel alanlar bulunuyor.

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