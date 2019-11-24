Çin'e bağlı Hong Kong'da halk yerel seçimler için sandığa gitti. Seçimler protestoların sürdüğü yarı özerk bölgenin lideri Lam için de bir güven oylaması niteliğinde.

Çin ve yerel hükümet karşıtı gösterilerin şiddet eylemlerine dönüştüğü Hong Kong'da halk sandık başında. Bugün yerel saatle 07.30'da başlayan yerel seçimler rekor düzeyde katılımla sürüyor. Öğlen saatlerine kadar 1,5 milyon seçmenin oy kullandığı açıklandı. Dört yıl önce yapılan seçimlerde toplam 1 milyon 470 bin kişi oy kullanmıştı. 7 milyon 400 bin nüfuslu Hong Kong'da 4 milyon 100 bin seçmen, yerel seçimlerde oy kullanmak amacıyla başvuruda bulundu. Seçimler yerel saatle 22.30'a kadar sürecek.

Yerel seçimlerde 452 kişiden oluşan bölge konseyine girebilmek için aralarında hükümet karşıtı gösterilerin öncülerinin de bulunduğu bin 104 aday yarışıyor. Bölge konseyine seçilenler yarı özerk yönetime ait kamu bütçesinin önemli bir kısmında söz sahibi olurken geri dönüşüm, nakliye ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda belirleyici oluyor.

Seçimler Lam için bir güven oylaması

Hong Kong'da yerel seçimler Çin'e bağlılığıyla bilinen yarı özerk yönetim başkanı Carrie Lam için bir güven oylaması anlamına geliyor. Hong Kong'da Haziran ayından beri devam eden gösterilerin hedefinde Lam da bulunuyor. Göstericiler Çin'in Hong Kong üzerindeki etkisinin kalkmasını talep ediyor. Lam ise bu yönde bir adım atmıyor. Seçimlerden çıkacak sonuç halkın Lam'a verdiği desteğin boyutunu da ortaya koyacak.

Oy verme işlemleri nedeniyle gösterilere ara verilen Hong Kong'da seçimler de sakin geçiyor. Hong Kong yönetimi seçim güvenliğinin sağlanması için 31 bin kolluk gücünün hazır bekletildiğini duyurdu.

Lam oyunu kullandığı seçim merkezinde yaptığı açıklamada, son günlerde protestoların nispeten azaldığını belirterek bu durumun devam etmesini umduğunu kaydetti. Lam, seçim sonuçlarının yeni bir başlangıca neden olmasını dilediğini söyledi.