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Hrisostomos: İsterse tüm polis buraya gelsin

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Başpiskopos Hrisostomos, Sağlık Bakanının kiliselere neden sadece elli kişinin girmesine izin verilmesi gerektiği sorusuna yanıt vermeyi reddetmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
Hrisostomos: İsterse tüm polis buraya gelsin

Başpiskopos Hrisostomos, Sağlık Bakanının kiliselere neden sadece elli kişinin girmesine izin verilmesi gerektiği sorusuna yanıt vermeyi reddetmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Başpiskopos ayrıca, maske taktıklarında ve mesafelerini koruduklarında kimsenin virüsü bulaştırmayacağı yönünde doktorların görüşlerine de atıfta bulundu.

Çocuk olmadıklarını ve ders vermeyceklerini belirtten Hrisostomos, kilisenin katı olduğunu, kanuna ve hükümetin belirlediği çerçeveye uyduğunu ve kimseden korkmadığını da sözlerine ekledi.

Hrisostomos, “isterse tüm polis buraya gelsin” dedi.

Diriliş Ayini ile ilgili olarak Başpiskopos Hrisostomos gece yarısından sonra icra edileceğini ve Diriliş ilahisinin kısa bir süre önce duyulacağını söyledi.

Geleneği sürdüreceğiz, dedi ve Yunanistan Kilisesi’nin gece yarısından önce İlahi Ayin’in icrası konusundaki kararına karşı çıktıklarını ifade etti.

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