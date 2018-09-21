İçişleri Bakanlığı Kanlıköy Barajına müdahale etti

Kanlıköy barajındaki suyun azalmasına bağlı olarak baraj içerisindeki balıkların tükenmemesi ve ekolojik dengenin bozulmaması için Taşken Doğa Parkı yetkililerinin yardım çağrısı sonrası İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, konuya duyarlı davranarak İçişleri Bakanlığı personeline bölgede inceleme yaptırdı.

Hızlı bir şekilde yapılan incelemeler sonrasında, baraj içerisindeki suyun bir noktaya toplanması için ekskavatör ile yapılan çalışma sonucunda balıkların bir bölgeye toplanarak yaşama tutunması sağlanmıştır. Taşkent Doğa Parkı yetkilileri ve İçişleri Bakanlığı personelinin koordineli çalışmaları devam etmektedir.

Ekolojik dengenin ve balıkların korunması amacıyla çalışmalar sürmektedir. Yağmur dönemine kadar su akarları sulama amaçlı olarak kullanılmayacak ve baraja akıtılması sağlanacaktır.