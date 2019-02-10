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İki yaşındaki işitme engelli çocuk için 20 komşu işaret dili kursuna yazıldı

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"Keşke bu engeli yaşayan her çocuk böyle bir durumda olabilse"
İki yaşındaki işitme engelli çocuk için 20 komşu işaret dili kursuna yazıldı

ABD'nin Massachusetts Eyaletinin başkenti Boston’da yaşayan Glenda ve Raphael Savitz çifti 2016 yılında bir kız çocukları olduğunda büyük sevinç yaşamışlardı. Ancak, daha bir haftalıkken yapılan testler minik bebeklerinin işitme engelli olduğunu ortaya koydu.

Amerika Bülteni'nin haberine göre, anne Glenda Savitz, "Benim de kocamın da hayatımızda birinci elden tanıdığımız ilk işitme engelli insandı. Ne yapacağımızı hiç bilmiyorduk" diye anlatıyor o haftayı. Minik Samantha bugün 2 yaşında ve babasına göre dünyanın en şanslı işitme engelli çocuğu. 

Savitz ailesinin yaşadığı sokakta en çok konuşulan ikinci dil artık Amerikan işaret dili. Sokakta yaşayan ve aralarında Harvard öğrencisi 19 yaşındaki gençlerden 60 yaşındaki erkeklere kadar değişik yaş gruplarından insanların olduğu 20 komşu, minik Samantha kendisini yalnız hissetmesin diye Amerikan işaret dili kursuna yazıldı ve bu dili öğrendi.

Samantha’ya 3 aylık olduğundan beri bu dili öğreten işaret dili öğretmeni Sarah Honigfeld de böylesi bir komşuluğa sahip olduğu için Samantha’nın çok özel bir şansa sahip olduğunu belirtiyor ve ekliyor:

"Keşke bu engeli yaşayan her çocuk böyle bir durumda olabilse."

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