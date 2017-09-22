İlk Kıbrıslı Türk Başhemşire 100 yaşında

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı'nın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımında, Lefkoşa Genel Hastanesi'nin ilk Kıbrıslı Türk başhemşiresi Türkan Aziz'in 100'üncü yaşını kutladığını duyurdu.
LTB hemşireleri ile Türkan Aziz'e ziyarette bulunan LTB Başkanı Harmancı, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:
Lefkoşa Genel Hastanesi’nde ilk Kıbrıslı Türk başhemşire görevini gelmiş kadın olan Türkan Aziz bugün 100. yaşını kutladı.
Lefkoşa Türk Belediyesi hemşireleri onu unutmadı...
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