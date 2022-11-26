İncirli: LTB, gençlerin ürettiklerini pazarlaması için görev üstlenecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, genç girişimcilerin Lefkoşa’da kalıp, hayatlarını kazanmasını ve ürettiklerini pazarlaması için belediyenin görev üstleneceğini belirtti. Sıla Usar İncirli, geçtiğimiz akşam Lefkoşa Gençlik Derneği üyeleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı ve karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Lefkoşalı gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Sıla Usar İncirli, genç girişimcilerin desteklenmesinden, yeşil bir Lefkoşa yaratmaya kadar birçok projeden bahsetti. Lefkoşa Gençlik Derneği üyeleri ise Sıla Usar İncirli’nin projelerini takdirle karşıladıklarını ve bu projelerin en kısa zamanda hayata geçmesi gerektiğini ifade etti.

“SİZLERLE BİRLİKTE YEŞİLLENDİRME SEFERBERLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ…”

Lefkoşa Gençlik Derneği üyeleriyle buluşmaktan dolayı son derece heyecanlı olduğunu belirterek konuşmasına başlayan LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, gençlerle birlikte yeşillendirme seferberliği başlatmak istediğini söyledi. İklim krizinde gelinen son durumla ilgili gençlere bilgiler aktaran Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın bu konuda son derece kırılgan olduğunu ifade etti. BM’nin iklim krizine karşı kişi başına minimum 9 metrekare yeşil alan olması gerektiği açıklamasını anımsatan Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’da bu oranın 5 metrekarenin de altında kaldığını aktardı. Yılda 5 bin fidan hedefi koyduklarından bahseden Sıla Usar İncirli, “Bu 5 bin fidanı hep beraber ekeceğiz sizlerle. 4 yılın sonunda da en az 20 bin fidanlı Lefkoşa’yı yaratmak istiyorum” dedi.

“BÜTÜN DÜNYA GERİ DÖNÜŞÜMDEN FAYDA SAĞLIYOR, BİZ İSİNDEN BOĞULUYORUZ”

Geri dönüşüm konusuna değinen Sıla Usar İncirli, bütün dünyanın çöpten geri dönüşüm yoluyla fayda sağladığını, ancak ülkemizde ise çöp kokusu ve duman isinden insanların zarar gördüğünü ifade etti. Bu konuda girişim yapacaklarını kaydeden Sıla Usar İncirli, trafik konusunda ise “Ulaşılan, Dolaşılan, Erişilen Lefkoşa” adlı projeyi geliştirdiklerini söyledi. Kent içi entegre ulaşım sisteminin hedefleri arasında bulunduğuna dikkat çeken Sıla Usar İncirli, gençlerden aldığı ilham sayesinde karşısına çıkan engelleri aşacağını vurguladı.

“LEFKOŞA’NIN DÜNYAYLA BULUŞUP BİRLEŞMESİNİ İSTİYORUZ”

Lefkoşa’nın Avrupa’nın son bölünmüş başşehri olduğuna dikkat çeken Sıla Usar İncirli, kentin dünyayla buluşup birleşmesini arzu ettiklerini açıkladı. Haspolat’ta bulunan Mia Milia Kapısı’nı ziyaret edip incelemelerde bulunduklarını LGD üyelerine aktaran Sıla Usar İncirli, göreve geldikten sonra bu kapının açılması için belediye olarak üstlerine düşeni yapacaklarını ve ardından da geçişlerin başlatılması için üst makamlara baskı uygulayacaklarını söyledi.

“GENÇLERE DESTEK OLAN BİR BELEDİYE YARATACAĞIZ”

LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, gençlerin Lefkoşa’da kalmasını, hayatlarını kazanmalarını ve mutlu olmalarını istediklerini ifade etti. Girişimcilik ruhunu besleyen, markalaşma konusunda destek veren bir kurum olacaklarının altını çizen Sıla Usar İncirli, gençlere destek olacaklarını ve genç işsizliğe karşı birlikte mücadele edeceklerini belirtti.