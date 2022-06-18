  • BIST 2.533,33
  • Altın 1024.437
  • Dolar 17.3242
  • Euro 18.1758
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

İngiliz askerlerin seks videosu orduyu karıştırdı

» »
İngiltere ordusunda paraşüt birliğindeki askerlerin grup seks videosu ortaya çıkınca, birliğin Bosna Hersek ve Kosova’da konuşlandırılması planı rafa kaldırıldı.
İngiliz askerlerin seks videosu orduyu karıştırdı

İngiltere'de orduya bağlı 3'üncü Paraşüt Tugayı'ndaki askerlerin grup seks videosu, ordu içinde krize yol açtı. Paraşüt Birliği komutanlarından Andrew Harrison, ordu yönetimine yazdığı mektupta “söz konusu birime güvenmediğini ve seks videosunda yer alan askerlerin gelecek aylarda Bosna Hersek ve Kosova'da konuşlandırılması planından vazgeçilmesi gerektiğini” belirtti.

Bunun üzerine tugay Balkanlar'daki operasyon planlarından çıkarıldı. Bu olayın İngiliz paraşüt birliğinin itibarına gölge düşürdüğünü belirten yetkililer, disiplin soruşturması sonucu karar alındığını duyurdu. Öte yandan olayla bağlantılı askerlerin cezalandırılmayacağı kaydedildi.

İngiltere, eylül ayında Balkanlar'a 300'e yakın asker göndermeyi planlıyordu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere geri adım atmadı, sığınmacıları Ruanda’ya göndermeye başlıyor14 Haziran 2022 Salı 20:53
  • İngiltere AB'yle imzaladığı protokolü değişme girişimi14 Haziran 2022 Salı 09:19
  • Amazon’da kaybolan İngiliz gazetecinin cesedine ulaşıldı13 Haziran 2022 Pazartesi 20:12
  • İngiltere’de kağıt fabrikasında korkutan yangın13 Haziran 2022 Pazartesi 19:55
  • Prens Harry polo maçında attan düştü13 Haziran 2022 Pazartesi 16:44
  • Restorasyon sırasında şömineden 1882 tarihli doğum belgesi çıktı12 Haziran 2022 Pazar 12:12
  • Kraliçe, monarşinin planını hazırladı: Kate ve William, Windsor kalesine taşınıyor12 Haziran 2022 Pazar 11:33
  • Prens Charles’tan İngiltere’nin göçmen kararına tepki: Korkunç bir plan11 Haziran 2022 Cumartesi 17:43
  • Kraliyet uzmanı yorumladı: “Harry ve Meghan artık birer yabancı”10 Haziran 2022 Cuma 19:59
  • Prens William tebdil-i kıyafet halkın arasına karıştı09 Haziran 2022 Perşembe 20:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti