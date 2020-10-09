İngiliz Bakan Yardımcısı: Vakaların yüzde 30'u bar ve restoranlardaki etkileşimlerden kaynaklanıyor

İngiltere'nin İş Dünyasından Sorumlu Bakan Yardıcısı Nadhim Zahawi, ülkede artan vaka sayısının "kaygı verici" olduğunu söyledi.

Bir hafta önce, günlük teyitli vaka sayısı günlük 7 bin olduğunu söyleyen Zahawi, dün 17 bine çıkmasına dikkat çekti.

BBC'ye konuşan Zahawi, 22:00'de kapanış dahil, yeme-içme sektörüne getirilen yasakları savunurken "Baş Tıbbi Yetkili Chris Whitty, dün Kuzey'den bazı tablolar gösterdi. Enfeksiyonların yüzde 30 kadarı restoranlar ve kaferdeki etkileşimlerden kaynaklanıyordu" dedi.

Zahawi, kendisinin de kısıtlama getirilmesine çok karşı olduğunu, ancak "virüsü denetim altına almak için" bunun gerektiğini vurguladı.