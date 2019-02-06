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"İngiltere, AB'den anlaşmasız ayrılırsa birçok pazara erişimi kaybedecek"

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İngiliz Endüstri Konfederasyonu (CBI), İngiltere'nin, AB üyesi olarak birliğin yaptığı 40 ticaret anlaşmasına taraf olduğunu, birlikten anlaşmasız çıkışın gerçekleşmesi durumunda birçok pazara erişimi kaybedeceğini duyurdu.
"İngiltere, AB'den anlaşmasız ayrılırsa birçok pazara erişimi kaybedecek"

İngiliz Endüstri Konfederasyonu (CBI), İngiltere'nin, AB üyesi olarak birliğin yaptığı 40 ticaret anlaşmasına taraf olduğunu, birlikten anlaşmasız çıkışın gerçekleşmesi durumunda birçok pazara erişimi kaybedeceğini duyurdu.

CBI'dan yapılan açıklamada, AB ve AB’nin ticaret anlaşması yaptığı ülkelerin tamamının küresel ekonominin yüzde 37'sini temsil ettiği bildirildi.

Açıklamada, İngiltere'nin, AB üyesi olarak birliğin yaptığı toplam 40 ticaret anlaşmasına taraf olduğu aktarılarak, "Birlikten anlaşmasız çıkışın gerçekleşmesi durumunda İngiltere, birçok pazara erişimi kaybedecek." denildi.

İngiltere'nin AB’nin ticaret anlaşması yaptığı ülkelerle ticaretinde ciddi artış görüldüğü belirtilen açıklamada, İngiltere’nin Kanada ile ticaretinin AB-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması'nın (CETA) imzalanmasının ardından sadece bir yıl içinde yaklaşık yüzde 14 artış kaydettiği bildirildi.

Açıklamada, AB ile Güney Kore'nin ticaret anlaşması imzalamasının ardından İngiltere ve AB arasındaki ticaretin son 5 yılda yüzde 67 artış kaydettiği aktarıldı.

CBI Başkanı John Allan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Eğer İngiltere AB’den anlaşmasız bir şekilde ayrılırsa İngiliz ürünleri ve hizmetlerinin ticaretinde ciddi öneme sahip Japonya ve Türkiye gibi çevresel pazarlara gümrüksüz erişim imkanına bir gecede veda edebiliriz." ifadesini kullandı.

Allan, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının dünyanın geri kalanı ile ilişkisini etkilediğini, Güney Kore ve Meksika ile artan ticaretin riske girebileceğini vurguladı.

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