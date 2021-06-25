İngiltere abur cubur reklamlarını yasaklıyor

İngiltere’de obezite ile mücadele kapsamında abur cubur reklamlarının televizyonda akşam 21.00'den önce yayınlanması yasaklanıyor.

İngiltere'de çocuklara yönelik abur cubur reklamlarına yeni kısıtlamalar getiriliyor.

İngiltere hükümeti, ülke genelinde şeker, tuz ve yağ oranı yüksek ürünlerin reklamlarının televizyonda saat 21.00'den önce yayınlanmasını yasaklıyor.

Söz konusu gıdalar arasında çikolata, hamburger, kek, dondurma, bisküvi, şekerli meyve suları ve cipslerin yanı sıra kahvaltılık gevrekler ve hazır yemekler de yer alıyor.

İnternet üzerinden yapılan abur cubur reklamlarına da yeni kısıtlamalar getirilecek ancak bu reklamlara yönelik düzenlemelerle ilgili henüz detay verilmedi. Yeni düzenleme kapsamında, gelecek yılın sonundan itibaren abur cubur reklamlarının yalnızca 21.00'den sonra televizyonda yayınlanmasına izin verilecek.

Söz konusu kısıtlamanın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülke genelinde yetişkinlerin dörtte birinden fazlasını etkileyen obezite ile mücadeleyi hükümetin önceliği haline getirdiğini açıklamasının ardından getirildiği bildirildi.

Obeziteyle mücadele etmeyi amaçlayan yasağın birçok istisnayı içereceği de belirtiliyor.

TAMAMEN YASAKLANMASI İSTENMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl abur cuburlarla ilgili internet reklamlarının tamamen yasaklanması önerilmişti. Gıda şirketleri ise yılda 100 milyonlarca sterlin değerindeki abur cubur reklamını yasaklamanın orantısız olacağını söyleyerek, öneriye karşı çıkmıştı.

Halk Sağlığı Bakanı Jo Churchill, "Çocuklarımızın sağlığını iyileştirmeye ve obezite ile mücadele etmeye kararlıyız. Gençlerin gördüğü içerik, yemek konusunda yaptıkları seçimler ve yeme alışkanlıkları üzerinde etkili olabilir. Çocukların internette daha fazla zaman geçirmeye başlaması nedeniyle onları sağlıksız reklamlardan korumak için harekete geçmemiz hayati önem taşıyor” dedi.

Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) göre, İngiltere’de yetişkin nüfusun yüzde 60'ından fazlasının aşırı kilolu veya obez olduğu belirtildi. İHA