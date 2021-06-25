  • BIST 1.405
  • Altın 497,830
  • Dolar 8,6755
  • Euro 10,3610
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

İngiltere abur cubur reklamlarını yasaklıyor

» »
İngiltere’de obezite ile mücadele kapsamında abur cubur reklamlarının televizyonda akşam 21.00'den önce yayınlanması yasaklanıyor.
İngiltere abur cubur reklamlarını yasaklıyor

İngiltere’de obezite ile mücadele kapsamında abur cubur reklamlarının televizyonda akşam 21.00'den önce yayınlanması yasaklanıyor.

İngiltere'de çocuklara yönelik abur cubur reklamlarına yeni kısıtlamalar getiriliyor.

İngiltere hükümeti, ülke genelinde şeker, tuz ve yağ oranı yüksek ürünlerin reklamlarının televizyonda saat 21.00'den önce yayınlanmasını yasaklıyor.

Söz konusu gıdalar arasında çikolata, hamburger, kek, dondurma, bisküvi, şekerli meyve suları ve cipslerin yanı sıra kahvaltılık gevrekler ve hazır yemekler de yer alıyor.

İnternet üzerinden yapılan abur cubur reklamlarına da yeni kısıtlamalar getirilecek ancak bu reklamlara yönelik düzenlemelerle ilgili henüz detay verilmedi. Yeni düzenleme kapsamında, gelecek yılın sonundan itibaren abur cubur reklamlarının yalnızca 21.00'den sonra televizyonda yayınlanmasına izin verilecek.

 

Söz konusu kısıtlamanın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülke genelinde yetişkinlerin dörtte birinden fazlasını etkileyen obezite ile mücadeleyi hükümetin önceliği haline getirdiğini açıklamasının ardından getirildiği bildirildi.

Obeziteyle mücadele etmeyi amaçlayan yasağın birçok istisnayı içereceği de belirtiliyor.

TAMAMEN YASAKLANMASI İSTENMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl abur cuburlarla ilgili internet reklamlarının tamamen yasaklanması önerilmişti. Gıda şirketleri ise yılda 100 milyonlarca sterlin değerindeki abur cubur reklamını yasaklamanın orantısız olacağını söyleyerek, öneriye karşı çıkmıştı.

Halk Sağlığı Bakanı Jo Churchill, "Çocuklarımızın sağlığını iyileştirmeye ve obezite ile mücadele etmeye kararlıyız. Gençlerin gördüğü içerik, yemek konusunda yaptıkları seçimler ve yeme alışkanlıkları üzerinde etkili olabilir. Çocukların internette daha fazla zaman geçirmeye başlaması nedeniyle onları sağlıksız reklamlardan korumak için harekete geçmemiz hayati önem taşıyor” dedi.

Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) göre, İngiltere’de yetişkin nüfusun yüzde 60'ından fazlasının aşırı kilolu veya obez olduğu belirtildi. İHA

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brexit: Referandum sonrası 5 yılda Birleşik Krallık'ta neler değişti?23 Haziran 2021 Çarşamba 13:32
  • Parkın Ortasında Cinsel İlişkiye Giren Çift Gözaltına Alındı20 Haziran 2021 Pazar 23:30
  • 'İşime 500 Sterlinlik İddia İle Başladım, Şirketim Yılda 6 Milyon Sterlin Kazanıyor'20 Haziran 2021 Pazar 23:02
  • Prens Charles'dan Kraliyet Ailesinde Yeni Düzenlemeler: "Prens Harry'nin Oğluna Ünvan Vermeyebilir"20 Haziran 2021 Pazar 15:30
  • "Tamamen Umutsuz Vaka" Mesajı Paylaşılmıştı; Boris Johnson, Sağlık Bakanı Hancock İçin "Güvenim Tam" Dedi18 Haziran 2021 Cuma 22:49
  • İngiltere'de Delta Varyantı Hızla Yayılıyor17 Haziran 2021 Perşembe 22:17
  • İngiltere Başbakanı Johnson'ın Sağlık Bakanı hakkında "tamamen umutsuz vaka" dediği iddia edildi17 Haziran 2021 Perşembe 20:01
  • İngiltere Başbakanı Johnson'ın Sağlık Bakanı Hancock İçin Küfürlü İfadeyle 'Umutsuz Vaka' Dediği Ortaya Çıktı16 Haziran 2021 Çarşamba 18:20
  • İngiltere’de Kovid-19 Tedbirlerinin Tamamen Kaldırılması Kararı 4 Hafta Ertelendi15 Haziran 2021 Salı 20:52
  • Londra Polisi, 34 Yıl Önceki Cinayet Soruşturmasında 'Başarısızlığı Gizlemekle' Suçlandı15 Haziran 2021 Salı 18:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti