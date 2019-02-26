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İngiltere Başbakanı, Brexit için iki seçenek sunacak

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İngiltere Başbakanı Theresa May parlamentonun AB ile varılan anlaşmayı onaylamaması halinde anlaşmasız ayrılık ya da Brexit’in ertelenmesi önerilerini parlamentoya sunacağını açıkladı.
İngiltere Başbakanı, Brexit için iki seçenek sunacak

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği ile İngiltere’nin Birlik’ten çıkışı için yaptığı anlaşmanın 12 Mart’ta İngiltere Parlamentosu tarafından onaylanmaması durumunda anlaşmasız ayrılık ya da Brexit’in ertelenmesi seçeneklerini parlamentonun onayına sunacağını açıkladı.

Bugünkü bakanlar kurulu toplantısının ardından milletvekillerine açıklama yapan May, 12 Mart’taki oylamada AB ile yaptığı anlaşma kabul edilmezse parlamentoya iki öneri sunacağını açıkladı.

Buna göre May ilk olarak 13 Mart’ta milletvekillerine anlaşmasız olarak AB’den çıkışı onaylayıp onaylamadıklarını soracak. Böylece İngiltere’nin 29 Mart’ta AB’den anlaşmasız olarak çıkması ancak parlamentonun onayıyla gerçekleşecek. 

Milletvekilleri bu öneriyi onaylamazlarsa ertesi gün ise parlamentoya AB’den çıkış tarihinin ertelenmesi önerisi sunulacak. Bu öneri onaylanırsa AB üyelerinin Birlik’ten çıkış sürecini düzenleyen Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesinin genişletilmesi talep edilerek İngiltere’nin AB’den ayrılma takviminin 29 Mart’tan sonraya ertelenmesi istenecek.

İNGİLTERE AP SEÇİMLERİNE KATILACAK MI?

BBC’nin haberine göre, May parlamentoda yaptığı konuşmada “Şunu açık olarak belirteyim, 50. maddenin genişletilmesini istemiyorum. Asıl odaklanmamız gereken şey, bir anlaşmaya vararak 29 Mart’ta AB’den çıkmamızdır" dedi. Haziran sonuna sarkacak bir ertelemenin İngiltere’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yer alması anlamına geleceğini belirten May "Bu neredeyse üç yıl önce AB’den çıkmak için oy vermiş olan 17 milyonun üzerinde kişiye ne tür bir mesaj verecektir?” diye konuştu.

May ertelemenin Haziran ayından sonraya sarkmaması, kısa süreli ve bir defaya mahsus olması gerektiğini vurguladı.

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