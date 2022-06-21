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İngiltere bu haberi konuşuyor: Boris Johnson ve eşi hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı

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İngiltere'nin saygın gazetelerinden Times'ta Cumartesi günü yayınlanan bir haber uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.
İngiltere bu haberi konuşuyor: Boris Johnson ve eşi hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times’ın Cumartesi günü yayınladığı bir haber ve ardından gelen sansür uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu…

İngiliz The Times gazetesinin deneyimli muhabiri Simon Walters imzalı haber Cumartesi günü gazetenin basılı edisyonunda 5’inci sayfada yayınlandı. Fakat bu haber gazetenin şehir baskısında kaldırılırken bu haber internet sitesi üzerinde de hiçbir zaman paylaşılmadı. Bu duruma dikkat çeken ABD’nin saygın gazetesi New York Times ise bu “sansüre” dikkat çekti.

Haberde Başbakan Boris Johnson’ın dışişleri bakanlığı görevini üstlendiği 2018’de birlikte olduğu ve daha sonra evleneceği Carrie Symonds’u bakanlık bünyesinde işe almayı planladığı ifşa edildi. Gazetenin haberine göre Johnson 2021’de evlendiği ve çocuğunun annesi olan Symonds’a yıllık 100.000 pound (yaklaşık 2.12 milyon TL) ödenecek bir iş verilmesini gündemine alındığı belirtildi.

Symonds’a işin daha sonra verilmediği belirtilirken bu haberi daha sonra İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail de yayınladı. Daily Mail’de yayınlanan haber de kısa bir süre sonra silindi. Öte yandan İngiliz Başbakanlık Ofisi yetkilileri haberin yayınlanmasından önce The Times ile görüşüldüğünü doğruladı. İngiliz medyası bu durumun büyük bir skandal olduğunu aktarırken The Times konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

TAHT OYUNLARI

Haberi yapan Walters’ın geçmişte en büyük destekçilerinden birinin Daily Mail’in yayın yönetmeni Geordie Greig olduğuna dikkat çeken New York Times, Greig’in geçen yılın Kasım ayında görevinden alınmasından sonra gazetenin duruşunun Johnson’a karşı daha yumuşak olduğunu hatırlattı.

Greig’in ayrılmasından kısa bir süre sonra Walters’ın da kovulduğuna dikkat çeken gazete, The Times’ın yayın yönetmeni John Witherow’un da haberin yayınlandığı dönemde izinde olduğu ortaya çıktı. Walters ya da Witherow konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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