İngiltere Covid-19 ile mücadele stratejisini neden ve nasıl değiştiriyor?

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi İngiltere'de de Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında birçok bireysel özgürlük kısıtlandı.

İngiltere artık 19 Temmuz itibarıyla yürürlükte olan kısıtlamaların büyük bir bölümünü kaldırarak normalleşmeye geçmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, pub, restoran ve kafe gibi işletmelerde kişi sayısı sınırlamasının kaldırılması, maske zorunluluğuna son verilmesi ve çalışma hayatının yeniden ofislere taşınması öngörülüyor.

Ancak Pazartesi günü alınan kararlar yoğun tartışmalara neden oldu.

Zira, İngiltere'de vaka sayıları çok hızlı bir şekilde artıyor. Üstelik diğerlerine kıyasla daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantı hakim türe dönüşmüş durumda. Böyle bir durumda tam normalleşmeye geçiş kararına yönelik eleştiriler de var.

Bununla birlikte, hükümet, İngiltere'de hem pandeminin seyri hem virüsün yayılımının önemli değişiklikler geçirdiği ve bu nedenle bugüne kadar yapılan bazı uygulamaların artık değiştirilmesi gerektiği değerlendirmesini yapıyor.