İngiltere FA Kupası finalinde şampanyalı kutlama kaldırılıyor, gerekçe dini hassasiyet

Dünyanın en eski futbol organizasyonu olan İngiltere FA Kupası finalinde yapılan kutlamalarda, bazı futbolcuların dini inançlarına saygı göstermek amacıyla şampanya patlatılmayacağı bildirildi.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, dini inançların yanı sıra bazı futbolcuların resmi olarak alkol kullanma yaşının altında olmasını gerekçe gösterdi. Kararın futbolcu ya da takımların şikayeti üzerine değil, federasyonun kendi iradesiyle alındığı düşünülüyor.

Her sene yarı final ve final maçlarının oynandığı Wembley Stadyumu'ndaki kutlamalarda artık alkolsüz şampanya kullanılacak. Daha önceki kutlamalarda, kupa şampiyonu futbolcuların saha içinde ve soyunma odasında takım arkadaşlarına şampanya fışkırtması bir gelenek haline gelmişti.

Karar, önümüzdeki Mayıs ayında Manchester City ile Watford arasında oynanacak FA Kupası finalinde ilk kez uygulanacak.

1871 yılından beri oynanan İngiltere FA Kupası turnuvasına, İngiltere futbol liglerinde mücadele eden bazı Galler takımları da katılabiliyor. FA Kupası'nı en çok müzesine götüren ekipse bu turnuvada 13 kez şampiyonluk yaşayan Premier Lig ekiplerinden Londra temsilcisi Arsenal.