İngiltere firmaları varlıklarından 800 milyar £ 'ni AB ülkelerine kaydırdı

Finansal hizmetler şirketleri, EY raporuna göre, işletmelerinin İngiltere dışındaki yerini değiştirmek isteyen şirketlerin üçte birinden fazlasıyla Brexit nedeni ile varlıklarda 800 milyar £ 'lık (1.02 milyar $) AB ülkelerine taşınmayı planlıyorlar.

Finansal hizmetler şirketleri, EY raporuna göre, işletmelerinin İngiltere dışındaki yerini değiştirmek isteyen şirketlerin üçte birinden fazlasıyla Brexit nedeni ile varlıklarda 800 milyar £ 'lık (1.02 milyar $) AB ülkelerine taşınmayı planlıyorlar.

Çalışmada, sektördeki 222 firmanın duyuruları izlendi. “Büyük Dört” küresel muhasebe firmalarından biri olan EY tarafından Pazartesi günü yayınlanan araştırmada, tüm firmaların yüzde 36'sının faaliyetlerini ve çalışanlarını yakındaki AB ülkelerine devretme niyetlerini kamuya açık bir şekilde teyit ettiği veya ifade ettiği bildirildi .

Danışmanlık firması “Brexit Tracker” , evrensel ve yatırım bankaları, varlık ve varlık yöneticileri ve sigorta şirketleri için, oranın yüzde 48'e (veya 143 şirketten 68'e) yükseldiğini ortaya koyuyor.

EY'nin İngiltere'nin finansal hizmetler lideri Omar Ali, 800 milyar £ 'in (1.02 milyar $) “muhafazakar” bir rakam olduğunu ve anlaşılmayan bir Brexit'in artması riskiyle büyüyebileceğini iddia ediyor .

City AM'ye “Anlaşma olmadan 29 Mart'a yaklaştıkça, daha fazla varlık transfer edilecek ve yerel olarak işe alınacak veya taşınacak” dedi.

Yer değiştirme planları peşinde olan firmalar için Dublin, Paris’i takip ediyor. EY'ye göre Frankfurt ve Lüksemburg da şirket listelerinde üst sıralarda yer alıyor.

İngiltere hükümeti, Başbakan Theresa May'ın 15 Ocak Salı günü yaptığı geri çekilme anlaşmasına ilişkin gecikmiş parlamento seçimleri için hazırlanırken, 200'den fazla milletvekili Başbakan'ın anlaşma yapmaması için Brexit'i reddetmesi çağrısında bulunan bir mektubu imzaladı.