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İngiltere: Fransa'ya sinsilik yapmadık

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Avustralya ile imzalanan denizaltı anlaşmasının arkasında bir "sinsilik" olmadığını, anlaşmaya tepki gösteren Fransa'yı hafife almadıklarını söyledi.
İngiltere: Fransa'ya sinsilik yapmadık

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Avustralya ile imzalanan denizaltı anlaşmasının arkasında bir "sinsilik" olmadığını, anlaşmaya tepki gösteren Fransa'yı hafife almadıklarını söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Avam Kamarası'ndaki konuşmasında, Avustralya'nın Fransa'yla imzaladığı milyarlarca dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal ederek İngiltere ve ABD ile yeni bir anlaşmaya varmasına ilişkin konuştu.

Avustralya'nın, İngiltere ve ABD ile ortaklık kurarak "seçme hakkını" kullandığını kaydeden Wallace, ABD ve Fransa'yı İngiltere'nin en yakın müttefikleri olarak tanımladı.

ABD'nin NATO'nun temel taşı olduğunu ve güvenlik konusunda herhangi bir Avrupa ülkesinden çok daha fazla harcama yaptığını söyleyen İngiliz Bakan, Washington'un onlarca yıldır Avrupa'nın güvenliğinin garantörü olduğunu ve bunun unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Arka olanda bir sinsilik yoktu"

Wallece, İngiltere ve Fransa'nın da karmaşık silahlar, terörle mücadele, Afrika ve son yıllarda da Irak ve Suriye'de beraber çalıştığını ifade ederek, "İngiliz hükümetinin, burada kesinlikle (Fransa'yı) hafife alma, üzme veya Fransa'yla arasını açma niyeti yok." dedi.

Fransa ve İngiltere arasında çok ortak nokta olduğunu söyleyen Wallace, "Arka planda bir sinsilik yoktu, esasen Avustralya'nın farklı bir yeteneği seçme hakkı vardı ve öyle de yaptı." açıklamasını yaptı.

Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki AUKUS anlaşması

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

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Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise, "sırtımızdan vurulduk" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

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