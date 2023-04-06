  • BIST 4.957,04
  • Altın 1249.155
  • Dolar 19.2573
  • Euro 21.0313
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

İngiltere göçmenleri gemide barındıracak

» »
İngiliz hükümeti, yaklaşık 500 erkek sığınmacının, ülkenin güneyinde yer alan Dorset kıyısındaki dev bir gemiye yerleştirileceğini bildirdi.
İngiltere göçmenleri gemide barındıracak

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iltica sistemi üzerindeki baskıyı ve Manş Denizi üzerinden yasa dışı göçmen geçişlerindeki önemli artışın vergi mükelleflerine maliyetini azaltmak amacıyla, dev bir geminin sığınmacıların barınması için kullanılacağı duyuruldu.

Açıklamada, Dorset sahilindeki Portland Limanı’na yanaşacak ve en az 18 ay faaliyet gösterecek olan dev gemide, yaklaşık 500 bekar erkek sığınmacının barındırılacağı kaydedildi.

Sığınmacıların talepleri işleme alınırken aynı zamanda gemide konaklayacakları ifade edilen açıklamada, gemide temel ve işlevsel barınma, yemek ve sağlık hizmetinin sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, “Bibby Stockholm” adlı geminin, sığınmacıların otellere yerleştirilmesi durumunu azaltacağına değinilerek, aynı zamanda, bu uygulamanın, daha düzenli, maliyeti daha az ve sürdürülebilir bir barınma sistemi sağlayacağına işaret edildi.

Öte yandan, açıklamada, talepleri reddedilen ve temyiz haklarını kaybeden kişilerin İngiltere’den çıkarılacağının altı çizildi.

“SIĞINMACILARIN OTELDE KONAKLAMASININ GÜNLÜK MALİYETİ 6 MİLYON STERLİN”

İngiltere İçişleri Bakanlığı Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Robert Jenrick, 29 Mart’ta parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmen ve sığınmacıları, otel yerine eski askeri üslerde barındırmayı planladıklarını belirtmişti.

Hükümetin, gemi ve tekneleri kullanma olasılığını da araştırdığını ancak kesin bir karar alınmadığını ifade eden Jenrick, hükümetin yasa dışı göçmenlerin refahını Britanya halkının üzerinde tutmayacağını dile getirmişti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da daha önce yaptığı bir açıklamada, düzensiz göçmenlerin otellerde konaklamasının vergi mükelleflerine maliyetinin günde yaklaşık 6 milyon sterlini bulduğunu ve bunun sürdürülemez olduğunu bildirmişti. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere: Rusya, orduyu büyütmek istiyor30 Mart 2023 Perşembe 19:23
  • Prens Harry, telefon dinleme olayının kendisinden gizlendiğini söyledi30 Mart 2023 Perşembe 14:56
  • İngiltere, iklim değişikliğinin yoğunlaşan etkilerine karşı "çarpıcı şekilde" hazırlıksız29 Mart 2023 Çarşamba 13:38
  • İngiliz The Guardian gazetesinden "kölelik" özrü29 Mart 2023 Çarşamba 10:04
  • Hamza Yusuf İskoç Ulusal Partisi lideri seçildi, yarın İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olmaya hazırlanıyor27 Mart 2023 Pazartesi 23:01
  • İngiltere’de toplum düzenini bozanlar 48 saatte hakim karşısına çıkacak27 Mart 2023 Pazartesi 17:25
  • Prens Harry’nin İngiliz gazeteye açtığı davada kritik gün27 Mart 2023 Pazartesi 15:52
  • İngiltere’de 2,1 milyon kişi gıda bankalarından beslenmek zorunda kaldı23 Mart 2023 Perşembe 20:05
  • İngiliz askerlerinin Afganistan’da yargısız infaz iddialarına ilişkin soruşturma başladı23 Mart 2023 Perşembe 13:53
  • Boris Johnson 3 saat savunma yaptı23 Mart 2023 Perşembe 10:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti