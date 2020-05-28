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İngiltere koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaları daha da hafifletiyor

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İngiltere koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaları daha da hafifletiyor
İngiltere koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaları daha da hafifletiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiğini belirterek, bazı kısıtlamaların biraz daha hafifletileceğini açıkladı.

Johnson, bugün düzenlediği günlük bilgilendirme toplantısında, koronavirüs nedeniyle görülen can kayıplarının yedi günlük hareketli ortalamasının 256'ya gerildiğini, bu sayının salgının zirve noktasına ulaştığı Nisan ayı ortasında 687 olduğunu belirtti.

Johnson, "Bugüne kadar birlikte elde ettiğimiz kazanımların tamamını bir anda kenara atamam ve atmayacağım. Dolayısıyla yaptığımız değişiklikler de sınırlı ve temkinli olacak" dedi.

Johnson, iki yaş grubu için daha okullarda eğitimin Pazartesi'den itibaren başlayacağını ve 15 Haziran'dan itibaren otomobil bayi gibi bazı perakende satış noktalarının açılacağını duyurdu.

Johnson, kamuya açık alanlarda ve bahçe gibi özel açık hava alanlarında toplanmasına izin verilen kişi sayısını da altıya yükselttiklerini bildirdi.

Aynı evde yaşamayan kişiler bir araya geldiğinde 2 metrelik sosyal mesafe kuralları geçerli olacak.

Johnson, "İngiliz halkına verdiğimiz, attığımız ve atacağımız tüm adımların verilere ve bilimsel tavsiyelere uygun olacağı taahhüdünü yinelemek istiyorum" dedi ve bazı bölgelerde salgının yayılma hızının yeniden artması halinde gerekli önlemlerin tekrar devreye alınacağını vurguladı.

Hükümetin baş bilim danışmanı Sir Patrick Vallance da bulaştırma katsayısı olarak bilinen R sayısının şu anda 0,7 ile 0,9 aralığında olduğunu söyledi.

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