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İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreninde Kraliyet Ailesi hayranı protestocu sanılarak 13 saat gözaltında tutuldu

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İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreninde Kraliyet Ailesi hayranı protestocu sanılarak 13 saat gözaltında tutuldu
İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreninde Kraliyet Ailesi hayranı protestocu sanılarak 13 saat gözaltında tutuldu

İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme törenini izlemek için geldiği Westminster Manastırı yakınlarında protestocu sanılarak 13 saat süreyle gözaltına alınan kraliyet ailesi hayranı kadın yaşadıklarını BBC'ye anlattı.

Aslen Avustralyalı olan ve Londra'da yaşayan 36 yaşındaki Alice Chambers, fosil yakıt kullanımına karşı eylemler yapan "Just Stop Oil" (Petrole Son Verin) adlı aktivist grubunun üyeleriyle birlikte gözaltına alındığını, grupla ilgisi olmadığını söylemesine rağmen ellerinin kelepçelendiğini söyledi.

Chambers, polis aracının arkasında saatlerce bekletildikten sonra polis merkezine götürüldüğünü ve parmak izinin alınarak sorgulandığını belirtti.

Chambers

Chambers, "Oturmuş taç giyme töreninin başlamasını bekliyordum. Bir anda polis gelip herkesi kelepçelemeye başladı. Protestocu olmadığımı anlatmaya çalıştım ama beni dinlemediler. Sorgu sırasında bana neden orada bulunduğumu sordular. Töreni izlemek için geldiğimi söyleyince şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar" dedi.

Daha sonra serbest bırakıldığını belirten Alice Chambers, "Ben sıradan bir izleyici olarak oradaydım. Kimse böyle bir şey yaşamamalı" diye konuştu.

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