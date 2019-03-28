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İngiltere Parlamentosu 8 Brexit seçeneğini reddetti, en az Nisan ayına kadar geri çekilmeyi geciktirmeyi kabul etti

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İngiltere Parlamentosu 8 Brexit seçeneğini reddetti, en az Nisan ayına kadar geri çekilmeyi geciktirmeyi kabul etti
İngiltere Parlamentosu 8 Brexit seçeneğini reddetti, en az Nisan ayına kadar geri çekilmeyi geciktirmeyi kabul etti

İngiliz milletvekilleri, muhalefetin planını ve "yumuşak" Brexit senaryolarını reddeden Çarşamba gecesi sunulan sekiz Brexit seçeneğine karşı oy kullandılar. Boşanmayı en az Nisan ayına kadar ertelemeyi kabul ettiklerinden sonra geldi.


Bir dizi belirleyici oylamada, milletvekilleri, AB ile ülkeler arasında acı bir ayrılığa dönüşen en yumuşak sürümlerden biri olan aşırı bir anlaşma dışı seçenekten Norveç artı senaryosuna kadar değişen sekiz ayrı Brexit teklifinde oy kullandı. 

 

B - Anlaşma yok. Muhafazakar Milletvekili John Baron tarafından tanıtıldı: 400, 160

D - Ortak pazar veya sözde Norveç + modeli. Muhafazakar MP Nick Boles tarafından tanıtıldı: 283'e karşı, 188

H - EEA-EFTA Norveç gümrük birliği olmadan seçeneği. Muhafazakar Milletvekili George Eustice tarafından sunulan: 422,139

J - Gümrük birliği. Muhafazakar Milletvekili Ken Clarke tarafından tanıtıldı: 272, 264

K - Gümrük birliği ve tek pazarla uyum. İşçi lideri Jeremy Corbyn tarafından tanıtıldı: 307, 237

L - Madde 50'yi iptal et. Milletvekili Joanna Cherry, SNP: 293, 188

M - Herhangi bir para çekme anlaşması için onaylayıcı referandum. Dame Margaret Beckett, İşçi: 295, 268,

O - Bir ticaret anlaşmasını müzakere ederken koşullu düzenlemeyi uygulayın. Muhafazakar MP Marcus Fysh: 422'e karşı 139

Brexit seçeneklerine oy vermeden önce, milletvekilleri İngiltere’nin AB’yi en az 22 Nisan’a bıraktığı tarihi değiştirmeyi kabul ettiler. Brexit’in Başbakan Theresa May ve AB’yle görüşmeye devam etmesi halinde 22 Mayıs’a kadar ertelenebilir.

Gösterici oyların sonuçlarının açıklanmasından sonra konuşan Brexit Sekreteri Stephen Barclay, milletvekillerini May hükümetinin müzakere ettiği anlaşmaya sadık kaldıklarını yeniden gözden geçirmeye çağırdı ve bunu masadaki en iyi seçenek olarak nitelendirdi.

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