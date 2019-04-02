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İngiltere Parlementosu'nda çıplak eylem

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İngiltere Parlementosu'nda Brexit tartışılırken bir grup aktivist parlementoda ilkim değişikliğine dikkat çekmek için soyundu.
İngiltere Parlementosu'nda çıplak eylem

İklim değişikliğini protesto eden aktivistler, Brexit tartışmaları sırasında parlementoya çıplak girerek milletvekillerinin dikkatini dağıttı.

Ancak protesto Brexit tartışmasını durduramadı ve polis eylemcileri odadan uzaklaştırdı.

Protestoyu gerçekleştiren aktiwistler Twitter'da yapıkları açıklamada iklim ve ekelojik krize dikkat çekmek için bu eylemi yaptıklarını söyledi

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Stefan Simanowitz@StefSimanowitz

"Orderrrr! Orderrrr!"

Six semi-naked protesters have glued themselves to the glass of the public gallery to protest against . MPs are continuing with their debate and (pic via @Jim_Cornelius)

 

.

 
 

 

Piers Morgan
 
@piersmorgan
 

A bunch of arses in Parliament - OFFICIAL.

 
 
 
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