İngiltere Parlementosu'nda çıplak eylem

İklim değişikliğini protesto eden aktivistler, Brexit tartışmaları sırasında parlementoya çıplak girerek milletvekillerinin dikkatini dağıttı.

Ancak protesto Brexit tartışmasını durduramadı ve polis eylemcileri odadan uzaklaştırdı.

Protestoyu gerçekleştiren aktiwistler Twitter'da yapıkları açıklamada iklim ve ekelojik krize dikkat çekmek için bu eylemi yaptıklarını söyledi

Stefan Simanowitz✔@StefSimanowitz

"Orderrrr! Orderrrr!"



Six semi-naked #ClimateChange protesters have glued themselves to the glass of the public gallery to protest against #GlobalWarning. MPs are continuing with their #Brexit debate and #indicativevotes (pic via @Jim_Cornelius) #Breaking #BreakingNews