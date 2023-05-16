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İngiltere'de 2 milyon 550 bin kişi uzun süreli sağlık sorunları nedeniyle çalışamıyor

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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) verilerine göre 2 milyon 550 bin kişi, uzun süreli sağlık sorunları nedeniyle çalışamıyor.
İngiltere'de 2 milyon 550 bin kişi uzun süreli sağlık sorunları nedeniyle çalışamıyor

ONS verilerine göre, çalışan nüfusun yüzde 6'sına tekabül eden 2 milyon 550 bin kişi, bu yılın ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyreğinde uzun süreli sağlık sorunları nedeniyle çalışamadı. 

Bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 100 bin kişi artış yaşanan çalışamayan kişi sayısında etkili olan sağlık sorunları arasında Kovid-19'la ilişkili viral enfeksiyon sonrası yorgunluk ile Kovid-19'un tetiklediği diğer hastalıklar sayıldı. 

Gençlerde ise mental sağlık sorunları öne çıkarken, son 3 yılda evden çalışmanın artmasıyla özellikle boyun ve baş bölgesinde görülen sorunlar da sağlık problemleri arasında gösterildi. 

İstihdam Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Tony Wilson, bu sayıyı "rekor" olarak nitelendirirken, ONS verilerine göre ülkede işsizlik oranı 3,8'le son 18 ayın en düşük noktasına geldiği şubattan sonra martta 3,9'a yükseldi. 

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