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İngiltere’de bir ilk: Sokakta kadınlara laf atan erkeklere para cezası geldi

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İngiltere’de dünyaya emsal olabilecek bir uygulama yürürlüğe girdi. Tebdil-i kıyafet dolaşan bir kadın polis devriye ekibi, sokakta kadınlara laf atan bir erkeği suçüstü yakaladı, 2 bin 250 TL cezayı kesti.
İngiltere’de bir ilk: Sokakta kadınlara laf atan erkeklere para cezası geldi

İngiltere'de sokakta bir kadına laf atan bir erkek, 100 sterlin (2 bin 250 TL) para cezası ödemeye mahkum oldu.

Ülkede son yıllarda sokakta kadınlara yönelik şiddet ve taciz olaylarının kontrolden çıkması üzerine “sokakta laf atmak” cinsel suç kapsamına alınmış, suçluların tespiti için tebdil-i kıyafet dolaşan bir kadın polis devriye ekibi kurulmuştu.

Geçen hafta başkent Londra'da sokak ortasında gördüğü kadını laf atarak taciz eden bir erkek, kadın devriyelere yakalandı. İsmi açıklanmayan adam, Kamusal Alan Koruma Kararı uyarınca 100 sterlin ceza aldı.

HAPSE DE GİREBİLİR

Bu, İngiltere'de tacize karşı yürürlüğe giren Kamusal Alan Koruma Kararı kapsamında verilen ilk para cezası olarak kayıtlara geçti. 28 gün içinde cezayı ödememesi halinde adam hapse atılacak.

Ayrıca kadın devriye gücü, aile içi şiddet sorumlusu bir erkeği de üzerinde silahla gözaltına aldığını duyurdu.

Redbridge Yerel Konseyi üyelerinden Jas Athwal, “Bu para cezası güçlü bir başlangıç. Kadınlara ve kızlara yönelik istismara hoşgörü göstermeyeceğiz ve bu uyarıyı görmezden gelenleri hedef alacağız” dedi.

Konsey Başkanı Khayer Chowdhury de, “Kadınlar ve kızlar sokaklarda özgürce dolaşabilmeli. Polisle iş birliği yaparak tacizcilere göz açtırmayacağız” diye konuştu.

Yetkililer, sokaklarda kılık değiştirerek gezen kadın polislerin tacizcilerin korkulu rüyası haline geldiğini, kadınlara diledikleri gibi cinsel içerikli sözler sarf edeceğini sanan erkeklerin bundan sonra bir kez daha düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Benzer cezaların 2023'te hızla artması bekleniyor.

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