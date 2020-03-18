İngiltere'de bir Türk daha hayatını kaybetti...Sayı 2 oldu

Dünya çapında 8 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü İngiltere'de can almaya devam ediyor... İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Hayri Ergönül'ün tedavi olduğu hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

North Middlesex Hastanesi’nde yaşamını yitiren 55 yaşındaki Ergönül’ün eşinin de hastanede tedavi olduğu ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

Dün 80'li yaşlarında Kıbrıslı Türk Elmaziye Kanlı, Corana virüsü tanısıyla tedavi gördüğü Farnborough Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.