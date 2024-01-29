İngiltere’de çocuklar arasında yaygınlaşan tek kullanımlık elektronik sigaralar yasaklanacak

İngiltere hükümeti, gençlerde elektronik sigara kullanımının artmasıyla mücadele planının bir parçası olarak tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanacağını açıkladı.

Tek kullanımlık olmayan elektronik sigaranın çocuklara pazarlanmasını ve reşit olmayanlara satışını engellemek için de önlemler alınacak.

Sigara kullanımı ve sağlık üzerine çalışan yardım kurumu ASH’in verilerine göre, 11 ila 17 yaş arasında düzenli ya da aralıklarla elektronik sigara kullanım oranı yüzde 7,6. Bu sayı 2020’de 4,1’di.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, elektronik sigara kullanımının şu an çocuklar arasındaki en endişe verici trendlerden biri olduğunu, yaygın hale gelmeden harekete geçilmesi gerektiğini söylemişti.

Sunak'ın ömnlem planını, bugün yapacağı bir okul gezisinde önlem planını açıklaması bekleniyor.