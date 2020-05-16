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İngiltere'de denemeler başlıyor: Köpekler virüsün kokusunu alabilir mi?

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İngiltere'de denemeler başlıyor: Köpekler virüsün kokusunu alabilir mi?
İngiltere'de denemeler başlıyor: Köpekler virüsün kokusunu alabilir mi?

Köpeklerin koku yoluyla insanda koronavirüsü tespit edip edemeyeceğine dair araştırmalar İngiltere'de başladı.

Tıpta kullanılan bu köpekler, belli kanserlerin yanı sıra sıtma ve Parkinson hastalığını koku yoluyla tespit etmek üzere özel eğitime tabi tutulmuştu.

Denemenin ilk safhası, Tıbbi Tespit Köpekleri (Medical Detection Dogs) adlı yardım kuruluşu ve Durham Üniversitesi ile Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Okulu'nda başlatılacak.

Hükümet bu çalışmaya 500 bin sterlin (600 bin dolar) maddi destekte bulundu.

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