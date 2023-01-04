İngiltere’de ‘gelmeyen ambulans’ isyanı

İngiltere'de 16 saatten fazla ambulans bekledikten sonra hayatını kaybeden Teresa Simpson'ın eşi Matthew Simpson, "Bu, sadece benim başıma gelmiyor. Her gün 4, 6, 12, 18, 20 saat bekleme sürelerinin olduğu ambulans hikayelerini duyuyorsunuz. Ambulans geldiğinde bile hastaneye götürülmeniz garanti değil."

İngiltere'nin Hull kentinde diyabet ve kas erimesine neden olan bir hastalıktan muzdarip 54 yaşındaki Teresa Simpson, 29 Kasım'da evinde rahatsızlanması üzerine, eşi Matthew Simpson saat 15.00'te 999 numaralı acil durum hattını arayarak ambulans çağırdı.

Ancak Simpson, ambulans çağrı merkezinin, yoğunluk nedeniyle kendisiyle daha sonra iletişime geçeceği yanıtını aldı. Ambulans, Matthew Simpson ikinci kez burayı aradığında eşinin "cansız" olduğunu söylemesi üzerine, ertesi gün sabah 07.45'te geldi.

Yaklaşık 16 saat 45 dakika ambulansın gelmesini bekledikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Teresa Simpson'ın hikayesi, üst düzey bir İngiliz sağlık yetkilisinin, acil servisteki gecikmeler nedeniyle haftada yaklaşık 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıklaması üzerine, Sky News muhabiri Greg Milam'ın yaptığı haberle gündeme geldi.

Eşinin ölümünün ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Simpson, olayın ardından normal bir inceleme süreci yürütüldüğünü fakat olayın eşinin ölümüyle sonuçlanması nedeniyle daha sonra 12 ay sürecek geniş çaplı ciddi bir soruşturma başlatıldığının altını çizdi.

Acılı eş Matthew Simpson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ambulans servisine gerçekten çok kızgınım çünkü bu sadece benim başıma gelmiyor. Her gün 4, 6, 12, 18, 20 saat bekleme sürelerinin olduğu ambulans hikayelerini duyuyorsunuz. Ambulans geldiğinde bile hastaneye gitmeniz garanti değil. 10 saat dışarıda bekleyebilirsin. Ambulanslarda bekleyen insanların hikayelerini duydum. Böyle bir şey modern zamanlarda olmamalı. 20 veya 30 yıl önce böyle değildi."

İngiltere'de acil servislerdeki gecikmelerin haftada 500 ölüme yol açtığı öne sürüldü

Teresa Simpson'ın hikayesi, sağlık yetkililerinin acil bakımdaki gecikmeler nedeniyle haftada 300 ila 500 kadar kişinin öldüğü konusunda yaptığı açıklamaların ardından ortaya çıktı.

Ülkede acil tıp doktorları birliği olan "Royal College of Emergency Medicine" Başkanı Dr. Adrian Boyle, Times Radio'ya yaptığı açıklamada, geçen ay acil servislerde "şimdiye kadarki en uzun bekleme süresinin" kaydedildiğini söylemişti.

İngiltere Sağlık Bakanlığından bir sözcü de sağlık sisteminin özellikle son aylarda karşı karşıya kaldığı krize ilişkin, "COVID-19 salgınının etkisinin ardından NHS'nin karşı karşıya olduğu baskıların farkındayız ve sağlık için 14,1 milyar sterline kadar ek fonla desteklenen insanların önümüzdeki iki yıl boyunca ihtiyaç duydukları sağlık ve sosyal bakımı almalarını sağlamak için yorulmadan çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.