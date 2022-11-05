  • BIST 4.216,98
  • Altın 1003.611
  • Dolar 18.5655
  • Euro 18.4607
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

İngiltere’de hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikaları protesto edildi

» »
İngiltere'nin başkenti Londra'da hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce gösterici, enerji fiyatlarının düşürülmesi ve maaşların artırılması çağrısında bulundu.
İngiltere’de hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikaları protesto edildi

Başkentteki Embankment tren istasyonu önünde toplanan çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve işçi sendikasına üye göstericiler, iktidardaki Muhafazakar Parti hükümetinin ekonomi ve göçmen politikalarını protesto etti.

Protestocular, hayat pahalılığı ve enflasyonun altında teklif edilen maaş artışları nedeniyle farklı sektörlerin aldığı grev kararlarının desteklenmesi talebinde bulundu.

İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Ellerinde, “Enerji faturalarını azaltın, maaşları artırın”, “Muhafazakar Parti istifa”, “Şimdi genel seçim zamanı”, “Mülteciler hoş geldiniz” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, kemer sıkma politikaları nedeniyle İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’a tepki gösterdi ve istifa çağrısında bulundu.

Başkentin ünlü Trafalgar Meydanı’nda toplanmadan önce Başbakanlığın önünden geçen göstericiler, hükümet aleyhinde de sloganlar attı.

POLİS ÖNLEM ALDI

İngiliz polisi, Başbakanlığın önünden geçen protestoculara karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.

Gösteriye, ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbny, İşçi Partisi milletvekili John McDonnell ve Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT) Genel Sekreteri Mick Lynch da katılarak konuşma yaptı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülkede şaşkınlık büyük: Eski sağlık bakanı yarışma programına gitti02 Kasım 2022 Çarşamba 23:40
  • İngiltere’de muhalefet, Başbakan Sunak’ı hedef aldı02 Kasım 2022 Çarşamba 21:53
  • İngiltere yabancı istihbarat memuru almaya başlıyor02 Kasım 2022 Çarşamba 20:04
  • Kral Charles’tan iş ilanı: Yıllık 856 bin TL’ye bahçıvan alacak01 Kasım 2022 Salı 19:39
  • İngiltere’de istila tartışma büyüyor01 Kasım 2022 Salı 14:21
  • İngiltere’den Rusya’ya: Nükleer Silahın Ciddi Sonuçları Olur01 Kasım 2022 Salı 10:13
  • İngiltere’de Kuş Gribi Nedeniyle Tüm Kümes Hayvanları İçeride Tutulacak31 Ekim 2022 Pazartesi 20:52
  • İngiltere'de göçmenlik merkezine molotofkokteylli saldırı31 Ekim 2022 Pazartesi 10:19
  • Daily Mail: Liz Truss, başbakanlıktaki son günlerini Putin’in olası nükleer saldırısından korkarak geçirdi30 Ekim 2022 Pazar 22:31
  • İngiltere’den Rum yönetimine KKTC-Barış Gücü Askerî Statü Anlaşması telkini30 Ekim 2022 Pazar 19:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti