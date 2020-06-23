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İngiltere'de Kafe, restoran, berber ve güzellik salonları 4 Temmuz’da açılıyor

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İngiltere'de Kafe, restoran, berber ve güzellik salonları 4 Temmuz’da açılıyor
İngiltere'de Kafe, restoran, berber ve güzellik salonları 4 Temmuz’da açılıyor

Başbakan Boris Johnson ülkede Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan publar ve restoranların gereken güvenlik önlemlerini aldıkları takdirde 4 Temmuz’da açılabileceklerini açıkladı. Johnson, aynı tarihte 2 metrelik sosyal mesafenin de düşürüleceğini duyurdu.

Boris Johnson bugün Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, 2 metre sosyal mesafe bırakılması mümkün olmayan yerlerde, bu kuralın da “1 artı metreye” düşürüleceğini söyledi.

Johnson, “Ne kadar az sosyal temas olursa, o kadar çok güvende olursunuz” dedi.

İngiltere’de publar ve restoranlar dışında, gerekli önlemleri almaları koşuluyla 4 Temmuz’da açılabilecek diğer işletmeler ise şöyle;

Oteller, moteller, kamp alanları ve karavan parkları

Siperlik takılması şartıyla bayan kuaförleri ve berberler

Çocuk parkları, müzeler, galeriler, kütüphaneler, açık hava spor salonları

Gece kulüpleri, spalar, bowling salonları, kapalı oyun alanları, havuzlar, kapalı spor salonları ve yüzme havuzları ise bu aşamada açılamayacak.

Başbakan Johnson, 4 Temmuz’dan itibaren bir hanenin mensuplarının farklı bir haneden kişilerle kapalı mekanlarda buluşmalarına da, sosyal mesafeyi gözetmeleri şartıyla izin verileceğini belirtti.

Johnson konuşmasında tüm bu gevşemelerin koşullu ve geriye alınabilir olduğunu da sözlerine ekledi.

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