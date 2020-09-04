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İngiltere'de okullarda corona virüs patlaması

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İngiltere'de Covid-19 salgını dolayısıyla kapanmak zorunda kalan okullar yeniden açılırken, corona virüs vakalarında patlama yaşandı. Ülkedeki 7 okulda eğitim gören öğrencilerin evlerinde karantiya alındığı ifade edildi.
İngiltere'de okullarda corona virüs patlaması

İngiltere'de okulların yaklaşık yüzde 40'ı geçtimiz Çarşamba günü yeniden öğrencilere kapılarını açtı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, okulların açılmasının ardından vaka sayılarında 3 kat artış meydana geldiğini kaydederek, Ülkedeki 7 okulda eğitim gören öğrencilerin evlerinde karantiya alındığını duyurdu.

Yetkililer, İngiltere’nin farklı bölgelerinde öğrencilerin corona virüse yakalandıkları gerekçesiyle evlerine gönderildiğini ifade etti. 

6 KENT TEHLİKE ALTINDA

Yetkilier, Greater Manchester, Yorkshire, Leicestershire, Lancashire ve Buckinghamshire'daki ilk ve orta dereceli okulların corona virüsten etkilendiğini duyurdu.

Öte yandan, İngiltere’nin Marlow bölgesinde yer alan Sir William Borlase'in Dilbilgisi Okulu da, Yunanistan’ın Zante adasında düzenlenen bir partiden döndükten sonra corona virüs testi pozitif çıkan 20 öğrenci nedeniyle okulun eğitime başlayacağı tarihin ertelendiğini duyurdu.

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