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İngiltere’de orduda cinsel taciz skandalı

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İngiltere'de Kraliyet Donanması cinsel taciz skandalıyla gündeme geldi. Orduda görev yapan üst düzey bir ismin İngiliz basınına yaptığı açıklamaların ardından Kraliyet Donanması soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İngiltere’de orduda cinsel taciz skandalı

İngiltere, Kraliyet Donanmasının beş savaş kolundan biri olan Denizaltı Servisi’nde yaşanan cinsel taciz skandalıyla sarsıldı. Kraliyet Donanması’na katılan ilk kadın askerlerden biri olan Sophie Brook, 2011 yılında orduya girdikten sonra yaşadıklarını anlattı, ordudaki taciz skandalını ortaya çıkardı.

O yıllarda henüz 18 yaşındayken orduya katılan Brook, aslında rüyalarını gerçekleştirdiği için çok mutluydu. London School of Economics’te ekonomi okuma teklifini geri çevirdi. Önce Kraliyet Donanması’nda üç yıl geçirdi ardından Denizaltı servisine katıldı. Tüm beklentilerini karşılayacak heyecan verici bir kariyere başladığına emindi…

‘SIK SIK ŞİDDETE MARUZ KALDIM’

Ancak Brook tam tersine cehennemle karşılaştı. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak istismara uğradığını açıkladı. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Brook, erkek meslektaşları tarafından sık sık şiddete maruz kaldığını, dövüldüğünü ve hatta cinsel taciz gördüğünü anlattı.

Brook, C olarak isimlendirdiği ve kıdemli bir memur olduğunu söylediği bir askerin kendisine cinsel organını gösterdiğini ve onu zorla öptüğünü öne sürdü. Brook için en korkuncu ise bulduğu listeydi. Donanmadaki erkek askerlerin, denizde feci bir olay olması durumunda kadın meslektaşlarına tecavüz etmek üzere bir liste hazırladıklarını öne sürdü. Brook, “Listede altıncı sıradaydım” dedi.

‘KENDİ UZUVLARIMIZI KIRMAYA ÇALIŞTIK’

Brook, zaten kaçış imkanı bulunmayan bir denizaltında yaşadığı bu korkunç olaylardan sonra kendine zarar vermeye başladığını ve intihara meyilli olduğunu anlattı. Brook, kendisinin ve diğer kadın meslektaşlarının karşılaştığı korkuyu şu ifadelerle anlattı: “Devriyeye çıkmaya o kadar çok korkuyorduk ki kendi uzuvlarını kırmaya çalışan insanlar oldu. Sırf çalışmamak ve bu muameleyi görmemek için.” dedi.

Şu anda 30 yaşında olan Brook, filoya katılan ilk kadınlardan biriydi, ilk kadın savaş subayı olarak tarih yazdı ve hatta bir denizaltının ilk kadın kaptanı olmaya adaydı. Ancak eski teğmen yaşadıkları nedeniyle kaptan olmak bir yana halen tedavi görüyor… Bugün bile yaşadıklarının izlerini halen silemediğini söylüyor…

KRALİYET DONANMASI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İngiliz Daily Mail gazetesinin Brook’un korkunç iddialarını gündeme getirmesinin ardından
Kraliyet Donanması başkanının, denizaltılarda kadınlara yönelik zorbalık ve cinsel taciz iddialarıyla ilgili soruşturma emri verdiği açıklandı. Adm Sir Ben Key, iddiaları “tiksindirici” olarak nitelendirerek, “cinsel tacizin Kraliyet Donanması’nda yeri olmadığını ve hoş görülmeyeceğini” sözlerine ekledi. Suçluların bir an önce yakalanacağını ve cezalarını çekeceklerini de söyledi.

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