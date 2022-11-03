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İngiltere’de sığınmacılar Londra’nın merkezinde terk edildi

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Londra'daki istasyonda bırakılan sığınmacıları fark eden "Under One Sky" yardım kuruluşunda gönüllü Danial Abbas, battaniyelere sarılan sığınmacıların çok aç olduklarını belirterek, "Stresli, rahatsız ve tamamen şaşırmış durumdaydılar" dedi.
İngiltere’de sığınmacılar Londra’nın merkezinde terk edildi

İngiltere’de, oldukça kalabalık olan Manston göçmen merkezinden alınan bir grup sığınmacı, başkent Londra’nın merkezinde terk edildi.

“Under One Sky” adlı evsizlere destek olan yardım kuruluşuna göre, göçmen merkezinden nakledilen 11 sığınmacıdan oluşan bir grup, uygun kışlık kıyafetleri olmadan akşam saatlerinde başkentteki Victoria tren istasyonuna bırakıldı. Soğuk hava ve şiddetli yağmura rağmen, parmak arası terlik giydiği görülen sığınmacılara, yardım kuruluşu tarafından hızlıca gıda ve giysi tedarik edildi.

İstasyonda bırakılan sığınmacıları fark eden “Under One Sky” yardım kuruluşunda gönüllü Danial Abbas, battaniyelere sarılan sığınmacıların, çok aç olduklarını belirterek, “Stresli, rahatsız ve tamamen şaşırmış durumdaydılar” dedi. İçişleri Bakanlığından, bir grup sığınmacının istasyona bırakılmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

GÖÇMEN MERKEZİNDEKİ KOŞULLAR TARTIŞMA YARATMIŞTI

Yaklaşık 1600 kapasiteli olan fakat son dönemde 4 binden fazla göçmenin tutulduğu merkezdeki aşırı kalabalık ve kötü koşullar ülkede tartışmalara neden olmuştu. İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman’ın, sığınmacıların gönderilebileceği yeni otelleri onaylamayı reddettiği ve yasal tavsiyeleri görmezden geldiğini öne sürmüştü.

Öte yandan, Braverman’ın, düzensiz göçmenlerin Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye geçişini “istila” olarak nitelemesi de İçişleri Bakanına yönelik sert eleştirileri beraberinde getirmişti.
Hükümet, Manston’da göçmenleri 4 hafta boyunca yasaları ihlal ederek alıkoyduğu yönündeki haberlerin ardından sert eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. Yasaya göre, sığınmacıların talepleri işlenirken merkezde 24 saatten fazla kalmaması gerekiyor.

İngiltere’ye bu yıl çoğunluğu Manş Denizi’ni geçerek on binlerce göçmenin geldiği, kente yaklaşık 40 bin kişinin ulaştığı kaydedilmişti. 

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