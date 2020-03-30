İngiltere'de son durum: 19 bin 522 vaka, 1228 can kaybı

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlere dair son verilere göre ülkede 19522 vaka bulunuyor.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 209 artarak 1228'e yükseldi.
Ancak bu veriler Pazar günü meydana gelen ölüm ve vakaları içermiyor.
Vaka sayısındaki bir önceki günlük artış ise 260'tı.
Öte yandan koronavirüs teşhisi konulan Başbakan Boris Johnson, geçmişte Ulusal Sağlık Sistemi'nde çalışmış 20 bin sağlık görevlisinin, salgınla mücadeleye destek olmak üzere görevine geri döndüğünü duyurdu.
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