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İngiltere'de yüzlerce kişi maske zorunluluğunu protesto etti

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İngiltere'de yüzlerce kişi maske zorunluluğunu protesto etti
İngiltere'de yüzlerce kişi maske zorunluluğunu protesto etti

İngiltere’de yüzlerce kişi maske kullanımının zorunlu hale getirilmesini protesto etti. Koronavirüs aşılarına ve salgını yaydığı gerekçesiyle 5G'ye de karşı çıktıklarını belirten eylemciler, ‘Maskelenmeyeceğim, test edilmeyeceğim, takip edilmeyeceğim, zehirlenmeyeceğim’ yazılı dövizler taşıdı.

Avrupa’da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere’de, salgın tedbirleri kapsamında mağaza ve marketlerde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi protesto edildi.

Başkent Londra’da Hyde Park’ta bir araya gelen yüzlerce protestocu, maske zorunluluğunun insan haklarına ve kişisel özgürlüklere aykırı olduğunu iddia etti. Eylemciler, Maskeye hayır’ ve ‘Maskelenmeyeceğim, test edilmeyeceğim, takip edilmeyeceğim, zehirlenmeyeceğim’ yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler maske dışında koronavirüs aşılarına ve salgını yaydığı gerekçesiyle 5G'ye de karşı çıktıklarını belirtti.

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