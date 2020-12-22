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İngiltere’den Gelecekler İçin Karantina Uygulaması Başladı

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Başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede, Kovid-19 virüsünün mutasyon geçirerek daha bulaşıcı hale gelmesinin ardından tüm dünyada alınan önlemlerin benzerleri Güney Kıbrıs’ta da uygulamaya kondu.
İngiltere’den Gelecekler İçin Karantina Uygulaması Başladı

Fileleftheros ve diğer gazeteler, İngiltere başta olmak üzere birçok AB üyesi ülke ve Güney Afrika’da, Kovid-19 virüsünün daha bulaşıcı hale geldiği bir mutasyon geçirdiğinin belirlenmesinin ardından Rum hükümetinin de önlemlerini arttırdığını, İngiltere’den gelecek yolcuların zorunlu karantinaya alınmasının kararlaştırıldığını yazdılar.
Habere göre Rum Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İngiltere’den gelecek yolcuların gelişlerinde havaalanında PCR testine tabi tutulacakları ve hükümetin kullanımındaki otellerde zorunlu 7 gün karantinaya tabi olacakları duyuruldu.
18 yaşından küçük kişilerin otel yerine kendi ikametgahlarında kendi kendilerini izole etmelerine izin verileceği vurgulanan açıklamada, bu kişilerin ebeveynleriyle seyahat ediyor olmaları veya evlerinin uygun olmaması durumunda ise karantina otellerinde de kalabilecekleri ifade edildi.
İngiltere’den gelecek kişilere karantinanın 7’nci gününde test yapılacağı, testin sonucunun negatif çıkması durumunda üç gün daha (toplamda 10 gün) karantinada kalmayı sürdürecekleri ve bir belirti göstermemeleri durumunda ise karantinadan çıkacakları belirtildi.
Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın bu kararının, İngiltere’de eğitim gören öğrenciler ve ailelerinin yoğun tepkisiyle karşılaştığını, Noel yortusu ve yılbaşı tatili için evlerine dönmeyi planlayan öğrencilerin şimdi karantinayla karşı karşıya kalacaklarını yazdı.
Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Rum Turizm Bakanlığı’nın, karantina için kullanılacak oteller belirlenmesi için yeniden harekete geçtiğini ve ihaleye çıktığını yazdı.
Otel oda fiyatlarının iki kişilik için 82,57 ve tek kişilik için 55,05 Euro olarak belirlendiğini, Haziran ayına kadar 2 bin 600 kişinin karantinada otellerde konaklamasının öngörüldüğünü aktaran gazete, kesinleşmiş Kovid-19 vakasının temaslısı olan yabancı turistlerin, ev hizmetlilerinin, tarım ve hayvancılık alanında çalışan işçilerin karantina ücretlerinin devlet tarafından ödeneceğini vurguladı.
Haberde ayrıca, Korona olduğu kesinleşmiş vakaların kaldıkları odaları boşaltmalarının ardından odaların temizliğinin Rum Turizm Bakanlığı tarafından, diğer odaların ise otel yönetimleri tarafından temizleneceği belirtildi.


286 YENİ VAKA VE 5 ÖLÜM


Gazete haberinin devamında ise, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün 286 yeni Korona virüs vakası tespit edildiğini ve beş kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurduğunu aktardı.
Gazete, hayatını kaybeden beş kişiden dördünün 2, 13 ve 14 Aralık tarihlerinde vefat eden huzurevi sakinleri olduklarını, yaşları 86, 100, 90 ve 78 olan bu kişilerin öldüklerinin neden bu kadar geç açıklandığının ise soru işaretleri doğurduğunu yazdı.
Kaldıkları huzurevlerinde vefat eden yaşlıkların neden hastanelerde tedavi edilmediklerinin de ayrı bir soru olduğuna dikkat çeken gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın ise, ölümlerin geç açıklanmasının sebebi olarak, “ölüm belgesinin geç gelmesini” gösterdiğini vurguladı.

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