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İngiltere’den Rusya’ya: Nükleer Silahın Ciddi Sonuçları Olur

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İngiltere’den Rusya’ya: Nükleer Silahın Ciddi Sonuçları Olur
İngiltere’den Rusya’ya: Nükleer Silahın Ciddi Sonuçları Olur

Cleverly, Rusya-Ukrayna savaşındaki nükleer silah gündemine atıfta bulunarak, “Hiçbir ülke, nükleer kullanımı hakkında konuşmuyor; Rusya’yı veya Başkan Putin’i tehdit etmiyor.” dedi.


Herhangi bir nükleer silah kullanımının çatışmanın doğasını değiştireceğini vurgulayan Cleverly, bunun Rusya için ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna’da nükleer silah kullanmaktan bahsetmediğini ancak Kiev’in “kirli bomba” kullanabileceğini söylemişti.

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