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İngiltere’nin en azılı kanun kaçakları açıklandı: Görürseniz hemen uzaklaşın

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İngiltere Ulusal Suç Ajansı, ülkenin en azılı suçluları ve kanun kaçaklarının tam listesini verdi. Yetkililer, "Bu kişilere yaklaşmayın" dedi.
İngiltere’nin en azılı kanun kaçakları açıklandı: Görürseniz hemen uzaklaşın

İngiliz hükümeti bünyesinde çalışmalarını sürdüren Ulusal Suç Ajansı (NCA), ülkenin en azılı kanun kaçaklarının listesini paylaştı… Yapılan açıklamada 24 kanun kaçağının isimleri ve işledikleri suçlar sıralanırken listede bir de Türk yer aldı.

İngiliz yetkililer bu 24 kişi konusunda uyarıda bulunurken, “Bu kişilere yaklaşmayın ve uzak durun” denildi. “Ülkenin en çok arananlar listesi” olarak yayınlanan raporda kanun kaçaklarının sabıka fotoğrafları da yer aldı. Suçlular arasında dolandırıcı, uyuşturucu kaçakçısı, tecavüzcü ve insan kaçakçılarının da olduğu da belirtildi.

Özgür Demir’in uyuşturucu ticaretinden arandığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu kişileri görüyorsanız yetkililere haber verin ve doğrudan etkileşime geçmeyin” denildi. Yetkililer, “Biz suçluları bulmak ve adalete teslim etmek için çalışıyoruz. Vatandaşların ve diğer birimlerin yardımıyla suçluları hızla yakalayabiliriz” dedi.

Listede bir Türk kanun kaçağının da olduğu belirtildi. İngiliz polisinin yakalamak için çabaladığı isimlerden biri olan Özgür Demir’in 17.83 kilogram diamorfin tedariği sağlamaktan arandığı kaydedildi.

NCA, Demir ile çalışan üç kişinin tutuklandığını da duyurdu.

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