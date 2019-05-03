İngiltere'nin ilk kadın savunma bakanı, en önemli siyasi çıkışlarından birini Türkiye karşıtlığıyla yapmıştı

"Bu, ülkelerin birliğe katılması konusunda herhangi bir söz hakkımız olması için son şansımız"

İngiltere’de yaşanan ‘bilgi sızıntısı’ krizi sonrasında gerçekleştirilen kabine değişikliğiyle Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt, ülkenin ilk kadın savunma bakanı oldu. Brexit referandumu öncesi İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması yönündeki kampanyanın önde gelen isimlerinden biri olan Mordaunt, Türkiye konusunda yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

Referandum kampanyası sırasında BBC’den Andrew Marr Show’a konuşan Mordaunt, AB ile Türkiye arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasının birliğe üyelik konusunda Ankara’nın elini güçlendireeceğini ve Birleşik Krallık’ın bunu veto etme imkanının olmayacağını savunmuştu.

Mordaunt, “AB’nin Türkiye’yi dışarıda tutacağını düşünmüyorum, bence katılacaklar. Bence sığınmacı krizi durumu daha çok bu yönde ilerletiyor” demiş ve eklemişti:

“Bu, bizim bu konuda herhangi bir söz hakkımız olması için son şansımız. Bu ülkelerin katılıp katılmayacağı konusunda bize danışılmayacak. Bu ülkeler birliğe katılacak, asıl mesele ne zaman katılacakları.”

Dönemin Başbakanı David Cameron, Mordaunt’un sözlerinin üzerinden bir saat geçmeden televizyona çıkarak iddiaya cevap vermiş ve Türkiye’nin katılmaya hazır kabul edilmesinin ‘onlarca yıl’ süreceğini belirterek, yine de üyelik konusunda Avrupa Konseyi’ndeki 28 üye ülkenin ve Avrupa Parlamentosu’nun onayının gerekeceğini hatırlatmıştı.

Türkiye: Ayrılma yanlılarının gündemindeki ülke

Türkiye, ‘Vote Leave’ (Ayrılmaya Oy Ver) kampanyası sırasında İngiltere’nin gündeminde büyük yer kaplamıştı. Kampanya sırasında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 4 ülkenin 2020 öncesinde AB’ye katılacak iddia edilmiş ve serbest dolaşım hakkı dahilinde milyonlarca insanın İngiltere’ye göç edeceği savunulmuştu. Vote Leave kampanyasının anahtar isimlerinden Micheal Gove, geçen yıl yaptığı açıklamada o dönemki tavırlarının ‘Türkiye korkusunu’ beslediğini kabul etmiş ve şimdi olsa farklı davranacağını söylemişti.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışının tanımlayan Brexit’e dair belirsizlik, aradan geçen uzun zamana ve Londra ile Brüksel arasındaki git-gellere rağmen devam ediyor. Çıkış anlaşmasına yönelik yaklaşık 2 yıldır sürdürülen görüşmeler, bir kez daha ertelenirken; İngiltere’nin AB’yi yeni bir anlaşma yapılmaksızın terk etmesi halinde birliğin gümrük yasalarına tabi olan Türkiye buradaki piyasaya yönelik açık erişimini kaybedecek.

Reuters’ın nisan ortasında yayınladığı haberde, Brexit’in kötü gitmesi halinde Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat pazarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedilmişti.