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İngiltere’ye göç için yeni uygulama: Yıllık maaş en az 30 bin sterlin olmalı

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İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması ile beraber İngiltere’ye çalışmak ve öğrenim için gelmek isteyenler için devreye girmesi planlanan vize sistemine dair hükümetin önerilerini içeren rapor yayımlandı.
İngiltere’ye göç için yeni uygulama: Yıllık maaş en az 30 bin sterlin olmalı

Buna göre yeni vize politikası, bütün ülkeler için aynı göç koşullarını getirmeye hazırlanıyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı rapora göre, İngiltere göçmenlerin geldikleri ülkeyi değil sahip oldukları yetenekleri ön plana çıkaran bir göç politikası uygulamayı amaç ediniyor.

Rapora göre bir diğer öne çıkan başlık, her yıl ülkeye gelen yabancı çalışan sayısına getirilen kısıtlamanın kaldırılacak olması.

İngiltere’ye öğrenim için gelecek uluslararası öğrenci sayısına da kısıtlama getirilmeyecek.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, en parlak ve en iyi göçmenlerin İngiltere’ye gelmesini amaç edindikleri yeni bir göç politikası hazırladıklarını duyurdu.

Javid aynı zamanda bu politikanın İngiltere ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

MAAŞ TABANI 30 BİN STERLİN

Yeni sisteme göre İngiltere’ye çalışma için gelenlerin yıllık en az 30 bin sterlin maaş alması gerekecek. Ancak bu rakamın iş dünyası ile yapılacak müzakereler çerçevesinde değiştirilebileceği belirtildi.

Yapılan bazı çalışmalar İngiltere hükümetine yıllık maaş tabanını 20 bin 155 sterlin olarak belirlemesi çağrısında bulunmuştu.

İngiltere’de genel olarak yıllık maaşların ortalama 30 bin sterlinden düşük olduğu vurgulanıyor.

Yeni sisteme göre İngiltere’ye 12 aydan daha az bir süre çalışmaya gelecek olanlara da kısa dönemli vize verilmesi planlanıyor.

Şimdiye kadar Avrupa Birliği vatandaşları ülkeye hiçbir kısıtlama olmadan gelip çalışabiliyordu.

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