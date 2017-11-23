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İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde Hakan Çakmak konuşuldu

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İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde Hakan Çakmak konuşuldu
Çakmak; sanatçı, yazar Heidi Trautmann ve sanatçı Mustafa Hastürk tarafından yapılan konuşmalar ile bir kez daha saygıyla anıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü tarafından düzenlenen “Kıbrıs’ta Sanat Arşivi” konulu konferansta uzun yıllar Bayrak Radyo Televizyon Kurumu için yapımcılığını üstlendiği kültür ve sanat programları ile Kıbrıs Sanatını arşivleyen araştırmacı/yazar Hakan Çakmak; sanatçı, yazar Heidi Trautmann ve sanatçı Mustafa Hastürk tarafından yapılan konuşmalar ile bir kez daha saygıyla anıldı.

Trautmann ;“KKTC’de Bir Sanat Müzesinin Olmayışı Büyük Bir Eksiklik”

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Trautmann Kıbrıs’ta yaşamaya başladığı günden itibaren yürüttüğü bütün sanatsal çalışmalarının neredeyse tümünün Çakmak tarafından takip edildiği ve kaydedildiği belirtildi. Trautmann ,Kuzey Kıbrıs’ta bir sanat müzesinin bulunmayışının ülkenin sanat ve kültürel kimliği ve belleği açısından çok büyük eksiklik olduğunu vurguladı.
Hastürk ise Kültür Dairesinde görev yaptığı süre içinde Hakan Çakmak ile birçok projeyi hayata geçirdiklerini, kendisinin yeri doldurulamaz bir çalışma arkadaşı ve sanatçı dostu olduğunu vurguladı.

Kadri Esemen’in Video Gösterimi İzleyenlere Duygusal Anlar Yaşattı

Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Hakan Çakmak’ın yakın arkadaşı, BRTK kültür sanat programları yapımcısı Kadri Esemen’in video gösterimi izleyenlere duygusal anlar yaşattı. 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Erdal Aygenç konferans hakkında; “Hakan Çakmak uzun yıllar boyunca Kıbrıs’ta sanat ve kültür adına gerçekleştirilen bütün etkinlikleri büyük bir özveri ile belgelemiş, sanat izleyicisi ile buluşturmuştur. Fakültemizin kurulduğu günden itibaren yaptığımız tüm etkinliklerde bizi yalnız bırakmayan Hakan Çakmak’ı her zaman saygı ile anıyoruz. Heidi Trautmann, Mustafa Hastürk, Kadri Esemen’e, tüm izleyicilere ve Plastik Sanatlar Bölümüne teşekkür ediyorum” dedi.

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