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IŞİD'e sempati duyup Suriye'ye giden Şamima Begüm: Pişmanım, İngiltere'ye terörle mücadelede yardımcı olmak istiyorum

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15 yaşında IŞİD'e katılmak için İngiltere'den Suriye'ye giden Şamima Begüm, örgüte katılmanın pişmanlığını ömür boyu taşıyacağını ve "İngiltere'ye terörle mücadelede yardım etmek istediğini" söyledi.
IŞİD'e sempati duyup Suriye'ye giden Şamima Begüm: Pişmanım, İngiltere'ye terörle mücadelede yardımcı olmak istiyorum

BBC'ye konuşan Begüm, Suriye'de bir kampta "çürümek" yerine topluma fayda sağlayabileceğini belirtti.

Begüm BBC muhabiri Josh Baker'ın "Dünya çapında soykırımlar ve cinayetler işleyen bir grubun parçası olmak sizi nasıl hissettiriyor?" sorusuna "Midemi ağrıtıyor. Kendimden nefret etmeme yol açıyor" diye yanıt verdi.

Begüm, "Bazı insanların ne yaparsam yapayım değiştiğime ve yardım istediğime inanmayacağını biliyorum" dedi ve ekledi:

"Fakat kalplerinde azıcık merhamet, şefkat ve empati olanlara sesleniyorum: Yüreğimin tüm derinliğiyle söylüyorum ki, Suriye'ye adımımı attığım andan itibaren aldığım her karardan çok pişmanım ve hayatımın geri kalanında bununla yaşayacağım.

"Kimse benim kadar kendinden nefret edemez. Yapabileceğim tek şey özür dileyip ikinci bir şans istemek."

İngiltere, Begüm'ün vatandaşlığını iptal etmişti

22 yaşındaki Begüm, IŞİD'de aktif bir rol üstlenmekle suçlansa da kendisi bu suçlamayı reddediyor.

İngiltere, Begüm'ün vatandaşlığını iptal etmişti.

Suriye'ye gittikten sonra üç yıl boyunca bir Hollanda vatandaşıyla evli kalan Begüm, 2019'da ülkedeki bir kampta dokuz aylık hamileyken bulunmuştu.

Bebeği doğumdan sonra zatürree nedeniyle hayatını kaybeden Begüm, daha önce iki bebeğinin daha öldüğünü açıklamıştı.

O dönem de basına konuşan Begüm, uluslararası koalisyonun IŞİD'in elinde bulunan kentlere düzenlediği hava saldırılarını 2017'de Manchester kentinde 22 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan bombalı saldırıya benzetmiş ve Manchester saldırısının "intikam" olduğunu söylemişti.

Begüm BBC'ye verdiği söyleşide, bugüne kadar gerçek düşüncelerini yansıtamadığını söyledi, İngiltere'ye dönmesine izin verilirse IŞİD'in insanları Suriye'ye gitmeye nasıl ikna ettiği ve radikalleşme riski olan insanlarla nasıl konuşulması gerektiği gibi konularda tavsiyeler verebileceğini aktardı.

Başka genç kızların da hayatlarını mahvetmesinin önüne geçmek istediğini belirten Begüm, kendisini bu konuda bir şeyler yapmak zorunda hissettiğini belirtti.

Begüm dün de İngiltere'de ITV televizyonundaki Good Morning Britain programına Suriye'deki sığınmacı kampından katılmış ve doğrudan Başbakan Boris Johnson'a seslenerek "teröre karşı mücadelede nitelikli bir işe yarayabileceğini" söylemişti.

Aynı programa katılan eski İngiltere İçişleri Bakanı (Halen Sağlık Bakanı) Javid ise "Vatandaşlıktan çıkarma kararımız doğruydu. Dosyanın detaylarına girmeyeceğim ama benim gördüğüm şeyleri görmediniz. Görseydiniz, siz de aynı kararı verirdiniz" demişti.

Begüm, "IŞİD'in terör saldırılarını planlamasında kilit öneme sahip bir rol üstlenmediğini" ve mahkemeye çıkma imkanı bulursa masumiyetini kanıtlayabileceğini savunuyor.

BBC ile söyleşisinde "IŞİD'e dönmektense ölmeyi tercih ederim" diyen Begüm, işlediği tek suçun "IŞİD'e katılacak kadar aptal olmak" olduğunu öne sürüyor.

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