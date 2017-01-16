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Işık Kitabevi ve Dayanışma’dan ortak panel

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Işık Kitabevi ve Dayanışma’dan ortak panel
Işık Kitabevi ve aktivistlerin mücadele ağı Dayanışma, “Yüzleşemediklerimiz” temasıyla ortak panel düzenliyor.

Aktivistlerin mücadele ağı Dayanışma’dan verilen bilgiye göre, panel yarın akşam saat 19.00’da Naci Talat Vakfı’nda yer alacak.

Panelde, akademisyen ve yazar Niyazi Kızılyürek “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların Yüzleşemedikleri”, Kıbrıs Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Yektam Türkyılmaz ise “Türkiye’de yüzleşme sorunsalı” başlıklı sunumlar gerçekleştirecek.

Panelin moderatörlüğünü ve giriş konuşmasını ise Dayanışma aktivisti Mertkan Hamit yapacak.

Etkinlikte ayrıca Işık Kitabevi’nin standında da gerek Kıbrıs, gerekse de çeşitli ilgi alanlarında kitap satışı gerçekleştirilecek.

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