  • BIST 101.533
  • Altın 234,968
  • Dolar 5,5595
  • Euro 6,2886
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

İskele Belediyesi kültürlerin kaynaşması etkinliği düzenliyor

» »
skele Belediyesi, 31 Mart Pazar günü “Kültürlerin Kaynaşması” etkinliği düzenliyor.
İskele Belediyesi kültürlerin kaynaşması etkinliği düzenliyor

Bu yıl 4’üncüsü yapılacak etkinlik, 31 Mart Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Etkinlik,  BRT HD’den naklen yayınlanacak.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun dün Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Aysu Basri Akter ile yaptığı görüşme sonrasında etkinliğin canlı yayınlamasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

SADIKOĞLU: “İSKELE FARKINDALIĞI ARTTI”

BRTK Müdürü Aysu Basri Akter’e hem nezaket ziyaretinde bulunan hem de 31 Mart’ta gerçekleşecek Kültürlerin Kaynaşması etkinliğine davet eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Akter’i yeni dönemde BRTK’ya kattığı değerden ötürü tebrik etti.

Her gün bir ilçeden canlı yayınlar yapıldığına dikkat çeken Sadıkoğlu, İskele İlçesi’nden de her Salı yapılan canlı yayınlarla da İskele farkındalığının arttığına vurgu yaptı.

Bu yayınlar dolayısıyla Akter’e teşekkürlerini de sunan Başkan Sadıkoğlu, belediye olarak BRTK İskele Bürosu’na her zaman katkı yapmaya özen gösterdiklerini ifade etti. 

Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin bu yıl 31 Mart Pazar günü 4.’sünü düzenleyeceği Kültürlerin Kaynaşması etkinliğine de davet etti, etkinliğin BRT HD’den canlı yayınlanacak olmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DP İskele ilçesinden kan bağışı kampanyası20 Mart 2019 Çarşamba 17:04
  • İskele'de Zanlılara 2 gün tutukluluk20 Mart 2019 Çarşamba 14:06
  • İskele'de Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı20 Mart 2019 Çarşamba 13:36
  • Genç müzisyen Pektunç’tan, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na teşekkür ziyareti20 Mart 2019 Çarşamba 11:45
  • Bu bölgelere yarın elektrik verilemeyecek19 Mart 2019 Salı 15:15
  • Büyükkonuk'ta Atatürk büstüne saldıran kişi yakalandı13 Mart 2019 Çarşamba 22:11
  • Baltayla Atatürk büstüne saldırıldı ve hasar verildi!13 Mart 2019 Çarşamba 16:56
  • "Uluslararası Şiir Buluşması" Cuma günü İskele'de13 Mart 2019 Çarşamba 11:42
  • Büyükkonuk'taki evinden bisikletle çıkan Olgun Durak kayıp09 Mart 2019 Cumartesi 18:17
  • İskele Kültür Sanat Günleri’nde 1 konser iptal edildi, 1 diğeri de ileri bir tarihe ertelendi.09 Mart 2019 Cumartesi 12:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti