İskele Belediyesi, Şampiyon Meleklerin Davası İçin Kararlılık Ateşi Yaktı

İskele Belediyesi Şampiyon Melekler İçin Kararlılık Ateşi Yakıyor: 3 Ocak'a Kadar Her Perşembe Meşaleler Yanacak!

Türkiye Cumhuriyeti’nde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremde Adıyaman’daki İsias Otel’in yıkılması sonucunda hayatlarını kaybeden Şampiyon Meleklerimizin dava süreci 3 Ocak’ta başlıyor. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği de Şampiyon Meleklerin haklarını en etkili şekilde savunmak ve suçluların hak ettiği cezayı alması için var gücüyle mücadelesini sürdürüyor. Derneğin haklı mücadelesine ise Kıbrıs Türk Halkı da her platformda destek veriyor. 3 Ocak’ta görüşülecek ilk dava öncesi tüm ilçelerde olduğu gibi İskele’de de kararlılık ateşi yakıldı. Prof. Dr. Serdar Saydam Caddesi üzerindeki Lokum Çemberine yerleştirilen, sloganların yer aldığı dövizler ile Şampiyon Melekler Takımının yer aldığı pankartlara meşaleler eşlik ediyor. Dün (14 Aralık) akşam İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından ateşlenen meşaleler 17.00-19.00 saatleri arasında yanık kaldı. Her Perşembe aynı saatler arasında yakılacak kararlılık ateşi 3 Ocak tarihine kadar İskele’de de yanmaya devam edecek.

İskele de Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından başlatılan kararlılık ateşine dahil oldu. İskele Belediyesi, trafik akışının en fazla olduğu İskele-Karpaz – İskele-Gazimağusa Anaoyolu’nda, Prof. Dr. Serdar Saydam Caddesi üzerindeki Lokum çemberi olarak bilinen çemberde İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun katılımı ve ilk meşalenin yakılması ile birlikte başladı. #isiasortakdavamız heştekiyle birlikte çembere yerleştirilen dövizlerde ise “Adalet olası kast ile gelecek! Birlikte daha güçlüyüz. Adalet için mücadeleye devam! Deprem sanıkları olası kast ile yargılanmalı!” şeklinde sloganlar yer aldı.

Kararlılık ateşinin yakıldığı çemberdeki etkinliğe katılan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da buradaki açıklamasında 3 Ocak 2024’te görülecek ilk duruşmaya dikkat çekti. “Adalete inancımız tam, mahkemenin de en ağır cezayı vereceğinden şüphemiz yok” diyen Başkan Sadıkoğlu, verilecek cezanın da emsal teşkil edeceğini ve bir daha böylesi acı olayların yaşanmayacağını belirtti. Başkan Sadıkoğlu açıklamasının devamında ise şunlara yer verdi: “6 Şubat 2023’te Türkiye’de yaşanan depremde, aralarında çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin de bulunduğu Şampiyon Melekler Takımımız ne yazık ki İsias Otel’in enkazı hayatlarını kaybettiler. Üzerinden aylar geçmesine rağmen hiçbirimizin yüreğindeki acı dinmedi. Her an bu acıyı içimizde yaşıyoruz. Bizler de bugünden itibaren 3 Ocak 2024 tarihine kadar, farkındalık yaratmak adına bu çemberimizde meşalelerimizi yakacağız. İlk gün olduğu gibi her zaman Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin ve kıymetli ailelerimizin yanında olacağız. Umarız ki hiçbir zaman için bir daha böylesi olaylar yaşanmaz. Mahkemenin verecek olduğu en ağır ceza neyse onun verilecek olmasından da hiç şüphemiz yoktur. Verilecek ceza emsal de teşkil edeceğinden bir daha böylesi acı olaylar yaşanmayacaktır. Suçluların en ağır cezayı almasıyla birlikte acılar dinmeyecek belki ama bir nebze olsun yüreğimize su serpilecek.

Başkan Sadıkoğlu, konuşmasının ardından ise Lokum Çemberinde her Perşembe 17.00-19.00 saatleri arasında yanacak meşaleleri ateşledi