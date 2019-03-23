İskele-Ercan yolu üzerinde trafik kazası, 2 yaralı var!

İskele-Ercan Anayolu üzerinde yakınlarında, bugün saat 04.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki Sedat Batular ve 17 yaşındaki Hasan Kafalı yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, İskele-Ercan Anayolu Boğaziçi köyü yakınlarında, bugün saat 04.00 sıralarında Sedat Batular (E-18) yönetimindeki NM068 plakalı salon araç ile sınır üstü istikametinden Akova istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, gidişine göre yolun sol kenarında bulunan demir bariyere konu arabanın sol ön kenar kısmı ile çarptıktan sonar yoldan çıkıp banket içerisinde bulunan akasya ağacına da sol yan kısmıyla çarpması neticesiyle bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu araç sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Hasan Kafalı (E-17) yaralanıp kaldırılmış oldukları Gazimağusa Devlet Hastanesi acil serviste yapılan muayenelerinde genel vücut travması teşhisi ile müşahede altına alındılar. Kaza neticesinde NM068 plakalı araçta tahmini olarak 20 bin TL civarında hasar oluştu.