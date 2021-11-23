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İskele-Karpaz Anayolu’nda trafik kazası

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İskele-Karpaz Anayolu’nda trafik kazası
İskele-Karpaz Anayolu’nda trafik kazası

İskele- Karpaz Anayolu Pamuklu kavşağı yakınlarında kullanımındaki KB 142 plakalı aracın kontrolünü kaybeden 22 yaşındaki Figen Güneş meydana gelen trafik kazası sonucu yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, bugün saat 18.00 sıralarında, İskele- Karpaz Anayolu Pamuklu kavşağı yakınlarında, Figen Güneş’in yönetimindeki KB 142 plakalı salon araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla atması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Güneş’in kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen devam ettiği belirtildi.

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