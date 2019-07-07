  • BIST 99.635
  • Altın 253,126
  • Dolar 5,6173
  • Euro 6,3041
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

İskele rallisi tamamlandı

» »
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun ALPET katkılarıyla düzenlemiş olduğu, 2019 Ralli Şampiyonası üçüncü yarışı olan 11. İskele Ralli ’si – 19 aracın katılımıyla gerçekleştirilip 15 aracın finiş görmesiyle tamamladı.
İskele rallisi tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun ALPET katkılarıyla düzenlemiş olduğu, 2019 Ralli Şampiyonası üçüncü yarışı olan 11. İskele Ralli ’si – 19 aracın katılımıyla gerçekleştirilip 15 aracın finiş görmesiyle tamamladı.

İskele ’nin güneşli ve sıcak havası eşliğinde bölgeden büyük izleyici katılımının olduğu 2019 Ralli Şampiyonası üçüncü bacağı ilk günü 1 etap, ikinci günü 6 etap geçilerek tamamlandı. Çekişmeli geçen yarışta Genel klasmanda birinci gelen ekip Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi olurken; ikinci sırada Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener geldi.  Fikri Macila –Doğa Koyuncu ise etabı üçüncü sırada tamamladılar.

İskele Rallisi’nde toplam 7 çekişmeli etap geçilirken Sınıf 1 klasmanında birinci Selen Bilgimer – Sabahattin Dağlı, ikinci Buğur Kambillili – Mehmet Çağla, üçüncü Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk oldular. Sınıf 2’de birinci Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi olurken, Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi ikinci, Fikri Macila –Doğa Koyuncu ikilisi üçüncü oldular.

Sınıf 3klasmanında birinci Osman Pozan – Birdal Cihangir oldular. Sınıf 4 klasmanında birinci İbrahim Yolcu Argün – Niyazi Yorgancıoğlu, ikinci ise; Özhan Karaduman – Serdar Kumru ikilisi oldular. Sınıf N klasmanında birinci Murat Aşık – Ali Kiremitcioğlu, Sınıf R’de birinci Edim Macila – Güner Şevketoğlu ikilisi olurken, Mustafa Çelikden – Warren Morgan ikilisi ikinci oldular. Genç Pilot kategorisinde birinciliği Buğur Kambillili elde etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fuhuş suçundan 4 kişi tutuklandı04 Temmuz 2019 Perşembe 10:28
  • Larnakalılar “Larnakalılar Gecesinde” buluştu03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:32
  • İskele Festivali kapsamında Çocuk Şöleni gerçekleştirildi02 Temmuz 2019 Salı 12:34
  • İskele Boğaz'ında trafik kazası!01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:16
  • Dikmen’de de bir evin avlusunda bir parça tespit edildi… 3 ev boşaltıldı01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:42
  • Kaplıca’da 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi30 Haziran 2019 Pazar 14:05
  • 51. Geleneksel İskele Festivali başladı29 Haziran 2019 Cumartesi 14:52
  • Sennaroğlu: Ben sürer toplarım dedi kamyona bindi!28 Haziran 2019 Cuma 17:51
  • Çalışma Bakanlığı devreye girdi Concorde Otel çalışanların tüm haklarını ödedi!28 Haziran 2019 Cuma 12:20
  • Kıbrıs Türk Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi: Sağlık ekonomi ve elektrikte yaşanan sorunlara çözüm üretilmeli28 Haziran 2019 Cuma 11:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti